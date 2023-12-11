Особлива увага – роботі Катерини Монзуль і VAR-асистента Віталія Романова, які "наварили" у грі Шахтаря проти Вереса. Втім, у Комітету арбітрів УАФ є питання ще до двох суддівських бригад.

Кривбас – Зоря. Арбітр – Дмитро Бондаренко. Арбітр ВАА – Юрій Іванов.

19 хв.

Пояснення: перш ніж було пробито кутовий, гравець № 20 ФК Зоря в явний спосіб вчиняє затримку гравця № 7 ФК Кривбас. Головний арбітр призначає пенальті. Арбітр ВАА контактує з головним арбітром, правильно повідомляючи йому про те, що фол стався до удару по м'ячу, тобто за зупиненої гри.

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Нагадуємо, що згідно з Правилами гри, під час зупинки гри можуть бути ухвалені лише дисциплінарні рішення, але не технічні. Гру було правильно відновлено виконанням кутового удару, через те, що арбітр подав сигнал свистком до його виконання. В будь-якому випадку головний арбітр повинен був винести гравцю № 20 ФК Зоря попередження у вигляді жовтої картки.

Примітка: негативна оцінка головному арбітру за неправильне рішення та відсутність жовтої картки.

Полісся – Дніпро-1. Арбітр – Микола Балакін. Арбітр ВАА – Ярослав Козик.

79 хв.

Пояснення: арбітр неправильно призначає пенальті на користь ФК Полісся: він не врахував, що можливий контакт між нападником та захисником є незначним і не є таким, що може призвести до падіння нападника, який навмисно падає та перебільшує наслідки можливого контакту (у крайньому разі тут можна було продовжити гру або покарати за симуляцію).

Арбітр ВАА правильно вирішив запросити головного арбітра на перегляд на полі для перевірки подій, що сталися на полі. Правильне рішення – не підтверджувати пенальті, а поновити гру спірним м'ячем.

Примітка: головному арбітру виставлено негативну оцінку, а арбітру ВАА – позитивну.

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Шахтар – Верес. Арбітр – Катерина Монзуль. Арбітр ВАА – Віталій Романов.

49 хв.

Пояснення: гравець ФК Шахтар завдає удару по м'ячу, який потрапляє в ноги захисника ФК Верес, а потім відскакує до його тіла/рук. Дії є настільки ненавмисними, що їх слід розцінювати лише як такі, що не підлягають покаранню. Арбітр Катерина Монзуль неправильно призначає пенальті, а арбітр ВАА не виправляє її рішення, не кличе її на здійснення перегляду на полі для проведення належної перевірки. Неправильні рішення з боку обох арбітрів. Рішення призначити вільний удар із незарахуванням голу під час виконання пенальті було правильним, тому що гравець ФК Шахтар скоює навмисне порушення – заходить до штрафної площі завчасно та з порушенням правил.

Примітка: негативна оцінка та тимчасове відсторонення від проведення матчів обом арбітрам, з особливою приміткою для арбітра ВАА про те, що його робота має ґрунтуватися на таких якостях, як: сміливість, нейтральність, чесність та відсутність впливу на власну роботу харизми головного арбітра на полі.

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