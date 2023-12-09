"Оригіналом не буду, коли скажу, що Шахтар і Верес – це команди різного рівня. Хоча в тактичному плані "гірники" нас нічим не здивували. Вони діяли так, як ми очікували, просто виконавча майстерність номінальних господарів була вищою. Тому звитягу Шахтаря слід визнати заслуженою.

Придуманий пенальті Монзуль у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:0

Чи награв Верес на гол? Думаю, що так. Після несправедливого, інакше й не скажеш, пенальті в наші ворота, яке призначила арбітриня Монзуль, а мені вдалося парирувати удар Зубкова, рівняни на емоційному піднесенні видали непогану десятихвилинку й у нас були напівмоменти. Проте на 69-й хвилині все зіпсував згаданий уже Зубков, який дальнім пострілом зняв павутину з верхнього кута.

Про пенальті краще запитати Монзуль – взяла і просто вигадала його. Добре, що для Вереса все обійшлося. До речі, я не вперше виграю дуелі у штатних пенальтистів Шахтаря, тільки раніше це робив, захищаючи ворота Десни.

Щодо шансів Шахтаря з Порту у Лізі чемпіонів... Прекрасно розумію, що Вересу далеко до Порту й на тлі нашої команди "гірники" виглядали переконливо. Але, без перебільшення, Шахтар нинішнього зразка справляє сильне враження контролем м'яча, коли кожен виконавець чітко знає свій маневр. На мій погляд, в Португалії у Шахтаря є шанси досягти потрібного результату. Верес вболіватиме за "гірників", – цитує Паста Sport.ua.

Нагадаємо, Верес після 17-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 12 очок, і має одну гру в запасі.

"Руки й близько не було. Дивує, що навіть VAR не передивилася": герой епізоду з вигаданим пенальті не розуміє Монзуль