Полісся та СК Дніпро-1 в рамках матчу 17-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч у Житомирі мав великі турнірне значення. Полісся трималося на третій позиції, але Шахтар відставав на три очки – різниця за голами у команд була мінімальною, тож новачок УПЛ ризикував втратити і цю сходинку. Втім, був і шанс вирватись на вершину, адже Кривбас та СК Дніпро-1 мали перевагу всього у два залікових бали.

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У першому таймі суперники провели всього по три удари, але декілька гострих епізодів побачити вдалося. Підопічні Юрія Максимова могли подарувати тренеру на день народження (йому сьогодні 55) ранній гол – удар Гуцуляка з-за меж штрафного заблокували, однак Філіппов підхопив відскок і вистрілив з лівого краю у ближній кут. Бойко врятував Полісся.

Господарі огризнулись штрафним у виконанні Козака. Артем цілив у праву дев'ятку, змусивши Кінарейкіна парирувати. Це сталося вже на 8-й хвилині, а на 16-й Макуана організував Макуана. Вінгер дещо запоров врив на лівий край карного майданчика, завозився в оточенні захисників, але зміг розвернутись і бахнути з гострого кута. Кінарейкін впорався.

Урім цих епізодів, варто згадати епізод на 38-й хвилині, коли Філіппов виконав прострільну передачу на лінію воротарського. Рубчинський біг на замикання й навіть пробив, але Бойко встиг скоротити відстань і парирувати. Дніпровці після цього вимагали пенальті. "Бл*ять, чемпіони міра прієхалі ілі что" – передає реакцію Дениса наш експерт з іноземних мов.

У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Голи пішли вже на старті другого тайму, причому максимально прості. Мова про взяття воріт Полісся за три хвилини по перерві – господарі втратили м'яч перед власним штрафним, Бабенко одразу перевів на правий край, а Адамюк виконав простріл на 11 метрів. Філіппов замкнув, відзначившись шостим забитим м'ячем у сезоні УПЛ. 0:1!

Підопічні Юрія Калітвінцева нічим цікавим, тож довелося проводити заміни. На 56-й хвилині Аріельсон і Кушніренко замінили Грицука і Крушинського. Втім, цей хід не приніс миттєвого ефекту. Ба більше – на 59-й хвилині Філіппов забив другий гол, замкнувши простріл Кравця з лівого краю штрафного, однак взяття воріт не зарахували. Офсайд.

Найбільш ефективними у справі порятунку Полісся виявились центрбеки СК Дніпро-1. На 62-й хвилині вони допомогли зрівняти рахунок – Сарапій не зміг перехопити пас на хід Тейлору (хоча був ближчим до м'яча), а Сваток програв йому боротьбу 1-в-1 на лінії штрафного. Лукас спокійно переграв Кінарейкіна, відсвяткувавши гол у ворота колишніх партнерів.

А на 79-й хвилині Сарапій привіз пенальті, хоча й Сваток зіграв непереконливо проти Макуана, дозволивши йому прострілити на 11 метрів. Сарапій влетів корпусом у свіжого Шастала – втім, втручання VAR врятувало СК Дніпро-1. Пенальті скасували.

Окрім цього епізоду, в останні 25 хвилин пригадається тільки подача на Гуцуляка, яку той замикав ударом головою з центру штрафного. Вийшло точно в руки Бойку. Усе інше – це боротьба, пуляння м'яча кудись туди, матюки, мороз і дрібні паузи. Що було очікувано. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Завдяки цьому результат Полісся відправиться зимувати на третій позиції. СК Дніпро-1 виривається у лідери УПЛ, набравши 34 очки, однак Кривбас свій матч ще не зіграв.

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