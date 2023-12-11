Особое внимание – работе Екатерины Монзуль и VAR-ассистента Виталия Романова, которые "наварили" в игре Шахтера против Вереса. Впрочем, у Комитета арбитров УАФ есть вопросы еще к двум судейским бригадам.

Кривбасс – Заря. Арбитр – Дмитрий Бондаренко. Арбитр ВАА – Юрий Иванов.

19 мин.

Объяснение: прежде чем был пробит угловой, игрок №20 ФК Заря явным образом производит задержку игрока №7 ФК Кривбасс. Главный арбитр назначает пенальти. Арбитр ВАА контактирует с главным арбитром, правильно сообщая ему о том, что фол произошел до удара по мячу, то есть при остановленной игре.

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Напомним, что согласно Правилам игры, во время остановки игры могут быть приняты только дисциплинарные решения, но не технические. Игра была правильно возобновлена выполнением углового удара, так как арбитр подал сигнал свистком к его выполнению. В любом случае главный арбитр должен был вынести игроку №20 ФК Заря предупреждение в виде желтой карточки.

Примечание: негативная оценка главному арбитру за неправильное решение и отсутствие желтой карты.

Полесье – Днепр-1. Арбитр – Николай Балакин. Арбитр ВАА – Ярослав Козык.

79 мин.

Объяснение: арбитр неправильно назначает пенальти в пользу ФК Полесье: он не учел, что возможный контакт между нападающим и защитником незначителен и не может привести к падению нападающего, который намеренно падает и преувеличивает последствия возможного контакта (в крайнем случае здесь можно было продолжить игру или наказать за симуляцию).

Арбитр ВАА правильно решил пригласить главного арбитра на просмотр на поле для проверки произошедших на поле событий. Правильное решение – не подтверждать пенальти, а возобновить игру спорным мячом.

Примечание: главному арбитру выставлена негативная оценка, а арбитру ВАА – положительная.

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Шахтер – Верес. Арбитр – Екатерина Монзуль. Арбитр ВАА – Виталий Романов.

49 мин.

Объяснение: игрок ФК Шахтер наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника ФК Верес, а затем отскакивает в его тело/руку. Действия настолько неумышленны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Екатерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАА не исправляет ее решение, не зовет ее на просмотр на поле для проведения надлежащей проверки. Неверные решения со стороны обоих арбитров. Решение назначить свободный удар и не засчитывать гол во время выполнения пенальти было правильным, потому что игрок ФК Шахтер совершает умышленное нарушение – заходит в штрафную заранее и с нарушением правил.

Примечание: отрицательная оценка и временное отстранение от проведения матчей обоим арбитрам, с особым примечанием для арбитра ВАА о том, что его работа должна основываться на таких качествах, как: смелость, нейтральность, честность и отсутствие влияния на собственную работу харизмы главного арбитра на поле.

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