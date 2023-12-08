Шахтар приймав Верес в рамках 17-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Команди завершували програму першої частини чемпіонату України, але у Шахтаря попереду надважлива місія. "Гірники" фактично проводили репетицію перед матчем проти Порту за плей-офф Ліги чемпіонів.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Маріно Пушіч обійшовся без ротації, випустивши основу. У гості приїхав Верес, який набрав 4 очки у попередніх 2 турах. Втім, дебют цієї зустрічі був цілковито за Шахтарем. Після кількох напівмоментів донеччани відкрили рахунок на 14-й хвилині. Зубков хитрою передачею запустив Криськіва у карний майданчик, а Жуліо Сезар невдало підставився під простріл – 1:0.

Зубков залишався найактивнішим до перерви. Форвард Шахтаря програв дуель Пасту, а потім асистував Бондарю – над воротами. У Вереса не було майже нічого.

Дебют другого тайму ознаменувався черговим суддівським скандалом в УПЛ. Катерині Монзуль здалося, що Євген Шевченко зіграв рукою у карному майданчику, хоча повтори свідчили про протилежне. VAR підтвердив сумнівне рішення арбітрині. Паст відбив удар Зубкова, першим на добивання прибіг Сікан, але Монзуль втрутилася знову. Цього разу все логічно – форвард Шахтаря забіг у штрафний майданчик до удару.

Впевнена перемога від донеччан нікуди не ділась. Зубков реабілітувався, закрутивши красу з 20 метрів. "Гірники" виграли і за втраченими очками є лідерами УПЛ разом з Динамо. Головне завдання попереду – обіграти Порту 13 грудня. Верес ризикує зимувати у зоні прямого вильоту, якщо Зоря набере очки проти Кривбаса.

СК Дніпро-1 розписав нічию з Поліссям, повернувшись на вершину УПЛ – житомиряни відправились зимувати в топ-3