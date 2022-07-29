Монзуль офіційно отримала призначення на фінал жіночого Євро
15:12 - Читать на русском
Стали відомі імена арбітринь, які відпрацюють на фіналі жіночого Євро-2022.
Головною арбітринею фіналу чемпіонату Європи-2022 серед жінок призначили українку Катерину Монзуль, повідомляє УЄФА.
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Допомагатимуть їй Марина Стрілецька (також з України) та Пауліна Барановска (Польща). Четвертою суддею відпрацює Стефані Фраппар (Франція). За VAR відповідатиме італієць Паоло Валері.
До слова, у фіналі зійдуться Англія та Німеччина. Поєдинок відбудеться 31 липня, початок о 19:00.
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