Монзуль официально получила назначение на финал женского Евро
15:12 - Читати українською
Стали известны имена судей, которые отработают на финале женского Евро-2022.
Главной судьей финала чемпионата Европы-2022 среди женщин назначили украинку Екатерину Монзуль, сообщает УЕФА.
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Будут помогать ей Марина Стрелецкая (также из Украины) и Паулина Барановска (Польша). Четвертым судьей отработает Стефани Фраппар (Франция). За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери.
К слову, в финале сойдутся Англия и Германия. Поединок состоится 31 июля, начало в 19.00.
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