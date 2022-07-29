Стали известны имена судей, которые отработают на финале женского Евро-2022.

Главной судьей финала чемпионата Европы-2022 среди женщин назначили украинку Екатерину Монзуль, сообщает УЕФА.

Англия уверенно разгромила Швецию и стала первой финалисткой женского Евро-2022 – Монзуль в эконом-режиме

Будут помогать ей Марина Стрелецкая (также из Украины) и Паулина Барановска (Польша). Четвертым судьей отработает Стефани Фраппар (Франция). За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери.

К слову, в финале сойдутся Англия и Германия. Поединок состоится 31 июля, начало в 19.00.

Германия с феноменальным рекордом обыграла Францию и стала второй финалисткой женского Евро-2022