Євро-2022, 1/2 фіналу

Англія – Швеція – 4:0

Голи: Мід, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кірбі, 77

Саріна Вігман вдруге поспіль зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Минулого разу вона доволі несподівано зробила чемпіоном збірну Нідерландів, тепер має всі шанси повторити успіх 2017 року, але вже на чолі Англії.

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Господарки Євро-2022 без зайвих проблем здобули путівку до фіналу. Останнім суперником на шляху до Вемблі була Швеція. Срібні призерки Олімпіади в Токіо гідно пручалися лише в першому таймі. Однак чи не перша помилка, і Бетані Мід забила свій шостий гол у цьому турнірі. По перерві вона ще й вирвалася в лідерки асистенток. Люсі Бронз скористалася навісом з кутового. Оформила розгром Алессія Руссо, і це був шедевр. Удар п'ятою, м'яч пролітає поміж ніг двох суперниць та опиняється в сітці. Принизливу крапку поставила Фран Кірбі.

До слова, у звітному матчі Катерина Монзуль працювала четвертою арбітринею. Такий економ-режим залишає українці шанси отримати призначення на фінал, другий учасник якого визначиться 27 липня в матчі Німеччина – Франція.