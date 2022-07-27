Євро-2022, 1/2 фіналу

Німеччина – Франція – 2:1

Голи: Попп, 40, 76 – Фромс, 45 (авт)

Франція вперше у своїй історії дісталася до півфіналу чемпіонату Європи. Натомість Німеччина 8 разів вигравала золоті медалі. На Євро-2017 обірвалася феноменальна серія Бундестім, яка 22 роки (або 6 турнірів) поспіль утримувала звання найсильнішої збірної континенту.

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Сьогодні німкені також забили першими. Відзначилася Александра Попп. Цей гол став 100-м для збірної Німеччини на чемпіонатах Європи. Це унікальне досягнення. Але він переможним не став, адже Франція відігралася ще до перерви. Проте Попп це зупинити не могло. У другому таймі Александра оформила дубль, наздогнавши англійку Бет Мід в суперечці за "Золотий бутс" Євро-2022. В обох наразі по 6 м'ячів.

Німеччина у фіналі зіграє проти Англії. Вирішальний поєдинок відбудеться 31 липня у Лондоні на Вемблі. Стартовий свисток пролунає о 19:00. До слова, Бундестім у фіналах чемпіонатів Європи не зазнала жодної поразки.