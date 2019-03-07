Рома оголосила про звільнення Ді Франческо

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо офіційно звільнений зі своєї посади.

"Я хотів би подякувати Еусебіо за його зусилля. Він завжди наполегливо працював, демонстрував професійне ставленням. Інтереси клубу для нього завжди були на першому місці. Бажаємо йому всього найкращого у його подальшій кар'єрі", – цитує президента Роми Джеймса Паллотту прес-служба римського клубу.

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Ді Франческо як гравець виграва з Ромою Скудетто 2001 року. На тренерський місток "вовків" 49-річний фахівець став влітку 2017-го. Найбільшим його досягненням в Римі можна вважати півфінал минулорічної Ліги чемпіонів, коли Рома сенсаційно обіграла Барселону в 1/4 фіналу.

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В нинішньому сезоні "джалороссі" після 26-и турів набрали 44 очки та посідають 5-е місце в турнірній таблиці Серії А. Вчора Рома поступилася Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вилетіла з турніру, а сам Ді Франческо не прийшов на післяматчеву прес-конференцію.