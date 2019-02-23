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Мончі знову об'єднається з Емері в Арсеналі

11:17 27 Читать на русском
Мончі знову об'єднається з Емері в Арсеналі
Рамон Мончі та Унаї Емері / Фото foot-sur

Легендарний керівний тандем Севільї об'єднається в Арсеналі.

Спортивний директор Роми Рамон Мончі влітку стане функціонером Арсенала, повідомляє Marca.

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Мончі незадоволений станом справ у римському клубі, тому не бажає продовжувати співпрацю з "вовками".

В лондонському клубі навпаки, зацікавлені в підписанні функціонера, оскільки Мончі демонстрував хорошу роботу разом з нинішнім наставником "канонірів" Унаї Емері в Севільї. Якщо трансфер відбудеться, то Арсеналу доведеться заплатити Ромі 1 млн євро відступних, позаяк контракт спортдира Роми з клубом розрахований до літа 2020 року.

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Теги
Рома Рома Англія Рамон Мончі Арсенал Арсенал
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