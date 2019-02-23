Мончі знову об'єднається з Емері в Арсеналі

Легендарний керівний тандем Севільї об'єднається в Арсеналі.

Спортивний директор Роми Рамон Мончі влітку стане функціонером Арсенала, повідомляє Marca.

Екс-директор Мілана Мірабеллі може замінити Мончі в Ромі

Мончі незадоволений станом справ у римському клубі, тому не бажає продовжувати співпрацю з "вовками".

В лондонському клубі навпаки, зацікавлені в підписанні функціонера, оскільки Мончі демонстрував хорошу роботу разом з нинішнім наставником "канонірів" Унаї Емері в Севільї. Якщо трансфер відбудеться, то Арсеналу доведеться заплатити Ромі 1 млн євро відступних, позаяк контракт спортдира Роми з клубом розрахований до літа 2020 року.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ