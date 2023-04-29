"Я не кажу, що я це сам зробив (вивів Минай в еліту, – прим.). Я це зробив зі своїми хлопцями, друзями. В мене пихтіли Ощипко, Голодюк, Ткачук, Кожанов, Карноза.

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За тисячу. Грали так, як останній раз. За тисячу! Це найменші гроші в їхній кар'єрі. І вони допомогли цій команді вийти в УПЛ.

А Коноплянка? Він хоче себе показати десь в Польщі. Він би був в Минаї, просто в мене був фальстарт, мене прибрали з команди. Не дочекалися. Він би був. Я пішов на піку. Каже: "Міша, без тебе не поїду", – розповів Кополовець в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, восени 2020 року Кополовець заявляв, що Коноплянка може стати гравцем Миная. Нині 33-річний хавбек збірної України виступає за Краковію. У поточному сезоні він провів за польський клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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