В матче 23-го тура УПЛ харьковчане не удержали победу над закарпатцами. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Обе команды в последних двух турах сумели значительно улучшить свою статистику, набрав по четыре очка. Металлист 1925 опережал Минай на одну победу, поэтому успешная игра подопечных Шарана могла уравнять команды в турнирной таблице. В конце концов, оба коллектива пока не обеспечили себе место в элите в следующем сезоне, поэтому противостояние обещало быть ожесточенным.

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Команды начали осторожно, сподобившись на первый удар в матче лишь на 13-й минуте: Русин бил издали, однако мяч пролетел в нескольких метрах от стойки. За игрой непосредственных конкурентов за сохранение прописки с трибун наблюдал наставник Металлиста Перица Огненович, чья команда накануне уступила Динамо и не знает вкуса побед уже 16 матчей подряд.

Второй опасный момент возник аж на 29-й минуте, когда харьковчане получили право на стандарт вблизи штрафной соперника. Вачиберадзе сумел перебросить сферу через стенку, но она прилетела прямо в руки Бандуре.

Чуть позже Бычек головой замыкал навес с углового на дальнюю штангу, но чудом не попал в ворота. В ответ Горин также головой бил по центру – Сидоренко на линии успел остановить мяч.

На 42-й минуте Бычек в борьбе с Немчаниновым врывался во вратарскую и упал, схватившись за заднюю поверхность бедра. Защитник Миная решил, что хавбек гостей симулирует, намекая на пенальти, и побежал высказывать претензии сопернику. Впоследствии все во всём разобрались – на второй тайм Бычек уже не вышел (его заменил Андрей Чирук).

Уже в добавленное время Минай едва не забил в раздевалку: Немчанинов издалека решил разрядить свою пушку, мяч летел под перекладину и Сидоренко не без проблем перевел сферу в перекладину. Круглый вылетел в поле на Вишневского, а тот головой пробил прямо в голкипера.

После перерыва Металлист 1925 вышел вперед. После навеса с углового Горин проиграл дуэль Безуглому и Никита замкнул в сетку мимо Бандуры. Шаран мгновенно ответил тройной заменой, убрав с поля и виновника гола.

Вскоре за заднюю поверхность бедра схватился и Капинус. Врачи пытались поставить игрока на ноги, однако он не сумел подняться и с гримасами боли по пластунски выполз за пределы поля.

На 65-й Русин включил "режим Месси": обошел сразу четырех соперников и выкатил под удар Чируку, который с выгодной позиции запустил по воробьям. Курило имел шанс удвоить преимущество харьковчан, но замыкая в падении навес на дальнюю штангу не попал в ворота. Через мгновение он спас свою команду, заблокировав прострел Твердохлиба.

Президент Миная Валерий Пересоляк явно был недоволен игрой своей команды, и игроки это почувствовали. На 72-й минуте полузащитник Миная упал в штрафной соперника в борьбе с Курилом, и арбитр указал на отметку. Витенчук легко развел мяч и голкипера по углам.

Рогозинский навешивал со штрафного к воротам Сидоренко, закарпатцы пробили, но удар получился не точным. Уже в добавленное время Габелок с углового закрутил во вратарскую, Курило головой замыкал, но мяч полетел мимо дальней стойки, на которой караулил Русин. "Харьковский Месси" банально не попал по мячу.

Ничья принесла Минаю 23 очка и тринадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Металлист 1925 с 26-ю пунктами десятый.

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