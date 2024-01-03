Першим зимовим новачком Миная став захисник Кирило Прокопчук, повідомляє офіційний сайт "лисів".

Український форвард може продовжити кар'єру в екзотичній першості – у конкурентах одразу 3 клуби УПЛ

Сторони підписали угоду на 2,5 сезони. У новому клубі 25-річний оборонець виступатиме під номером 3.

Нагадаємо, Прокопчук – вихованець Дніпра. На професіональному рівні дебютував за Олександрію (2015 рік), за яку провів 1 матч в УПЛ (вийшов на заміну у грі проти донецького Олімпіка). Далі були Полісся, Краматорськ, Буковина і Нива Бузова. Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

До слова, після приходу Желько Любеновіча Минай, який пішов на зимову паузу на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, влаштував серйозну кадрову чистку – команду покинуло 12 гравців і тренер воротарів.

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