Закарпатський клуб продовжує добряче лихоманити – Михайло Гечев та Валерій Рогозинський також попрощались з "лисами".

Минай на своєму сайті оголосив про відхід ще двох гравців. Команду залишили півзахисники Михайло Гечев та Валерій Рогозинський. Контракти з обома розірвані за згодою сторін.

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Нагадаємо, 26-річний Гечев приєднався до команди минулої зими. Гравець встиг провести 29 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист. У 28-річного Рогозинського 41 матч за Минай та 1 результативна передача.

Окрім вищезгаданих гравців команду покинув також тренер воротарів Андрій Новак. 35-річний фахівець увійшов у тренерський штаб закарпатців у січні 2022 року. Дія контракту також була припинена за згодою сторін.

Нагадаємо, Минай покинуло вже 12 гравців – раніше з команди пішли Ігор Солдат, Олександр Бандура, Сергій Панасенко, Дмитро Нємчанінов, Богдан Чуєв, Олег Вишневський, Володимир Одарюк, Андрій Ралюченко, Олександр Мельник та Юрій Кравчук.

До слова, на зимову паузу закарпатці пішли на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 6 очок.

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