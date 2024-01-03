Первым зимним новичком Миная стал защитник Кирилл Прокопчук, сообщает официальный сайт "лисов".

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Стороны подписали соглашение на 2,5 сезона. В новом клубе 25-летний защитник будет выступать под номером 3.

Напомним, Прокопчук – воспитанник Днепра. На профессиональном уровне дебютировал за Александрию (2015 год), за которую провел 1 матч в УПЛ (вышел на замену в игре против донецкого Олимпика). Далее были Полесье, Краматорск, Буковина и Нива Бузова. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

К слову, после прихода Желько Любеновича Минай, который ушел на зимнюю паузу на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, устроил серьезную кадровую чистку – команду покинуло 12 игроков и тренер вратарей.

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