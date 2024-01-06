Український нападник Данило Голуб більше не виступатиме за Минай, повідомляє прес-служба "лисів".

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Сторони домовились припинити співпрацю за згодою сторін попри контракт до 30 червня 2024 року.

Раніше повідомлялось, що гравця ще з літа дуже хоче Чорноморець – моряки буцімто чекають на розірвання угоди і готові одразу підписати 20-річного нападника, щоб забрати його на збори до Туреччини.

Нагадаємо, Голуб – уродженець Донецької області. Юнаком грав за Шахтар і Маріуполь. На професіональному рівні дебютував за Інгулець у 2020 році. У Минай перейшов з Колоса у серпні 2021-го. У поточному сезоні провів за "лисів" 5 матчів (4 в УПЛ і 1 у Кубку України), результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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