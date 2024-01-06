Украинский нападающий Даниил Голуб больше не будет выступать за Минай, сообщает пресс-служба "лисов".

Любенович оценил возможный камбэк двух экс-лидеров Миная – ранее они покинули клуб из-за урезания зарплаты

Стороны договорились прекратить сотрудничество по соглашению сторон несмотря на контракт до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что игрока еще с лета очень хочет Черноморец – моряки якобы ждут расторжения соглашения и готовы сразу подписать 20-летнего нападающего, чтобы забрать его на сборы в Турцию.

Напомним, Голуб – уроженец Донецкой области. Юношей играл за Шахтер и Мариуполь. На профессиональном уровне дебютировал за Ингулец в 2020 году. В Минай перешел из Колоса в августе 2021-го. В текущем сезоне провел за "лис" 5 матчей (4 в УПЛ и 1 в Кубке Украины), результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року