"Поки що Бандури і Нємчанінова у нас в команді немає. Коли завершився осінній відрізок чемпіонату, обом цим виконавцям, як і ще декільком, що пішли з клубу, я пропонував продовжити співпрацю.

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Однак, вони вирішили залишити Минай з метою працевлаштування в іншому місці. Якщо у обох або у когось з них виникне бажання повернутися в нашу команду, то особисто я буду не проти. Все інше – у компетенції керівництва клубу", – сказав Любеновіч у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, раніше журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі повідомив, що Дмитро Нємчанінов, який пішов з команди, бо не пристав на умови керівництва клубу щодо зменшення зарплатні на 45 відсотків, може повернутись. Знайти для себе прийнятні варіанти продовження кар'єри 33-річний захисник поки що не може, тому існує ймовірність його камбеку у Минай. Те ж стосується і 37-річного голкіпера Олександра Бандури.

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