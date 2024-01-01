Чорноморець прагне підписати форварда Миная Данила Голуба, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 20-річного нападника особисто хоче бачити у своїй команді Роман Григорчук. "Моряки" намагались переманити футболіста ще влітку, але не змогли домовитись про умови угоди.

Зазначається, що Минай відпустить гравця у статусі вільного агента, хоча його контракт діяв до кінця сезону. Очікується, що Данило підпише з одеситами контракт на початку року та поїде з командою на збори до Туреччини.

Нагадаємо, Голуб – уродженець Донецької області. Юнаком грав за Шахтар і Маріуполь. На професіональному рівні дебютував за Інгулець у 2020 році. У Минай перейшов з Колоса у серпні 2021-го. У поточному сезоні провів за "лисів" 5 матчів (4 в УПЛ і 1 у Кубку України), результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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