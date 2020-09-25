"Пропозиція від нас для Динамо справді є. У будь-якому випадку ми говоримо про футболіста, який повинен вирости, це не сформований гравець. Саме тому, якщо існують економічні умови, пов'язані з вартістю гравця, ми завершимо переговори. Якщо він не перейде в наш клуб, це буде тому, що оцінка буде занадто високою у порівнянні з нашими можливостями.

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Окрім того, якщо Динамо вийде у груповий етап Ліги чемпіонів і отримає прибутки від європейських змагань, то це може все ускладнити. Якщо трансфер Супряги не відбудеться, знайти іншого схожого на нього гравця буде непросто. Федеріко Сантандер – якісний гравець, але саме тренер вирішує, кого і як використовувати.

Минулого року Болонья підписала чимало гравців, значна частина з яких не досягли 23 років. Звичайно, молодіжний проект вимагає часу, але я відчуваю величезне задоволення і ентузіазм, і це дає мені поштовх. Дайте нам час розвинути цю ідею

Якщо Супряга все ж не приєднається до нас, тоді я не виключаю пострілу в останню хвилину. Ми намагаємось добре оцінити всіх гравців, які у нас є, враховуючи, що минулий рік, з усією історією навколо головного тренера, був дуже складним і сповільнив усі операції", – цитує Бігона Tuttomercatoweb.

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