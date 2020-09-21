"Неозброєним оком було видно різницю в класі футболістів. Ми втрачали м'яч на рівному місці. Суперник цим користувався і забивав нам голи. Крім того, фарт сьогодні точно був на боці Олімпіка. Перший гол – рикошет. Потім ми пропустили другий м'яч на контратаці.

Олімпік – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Не можу сказати, що ми грали погано. Сильно вплинуло на результат поєдинку індивідуальна майстерність футболістів, як наших, так і суперника. Ми дуже багато втрачали м'яч у простих ситуаціях, особливо на чужій половині поля. А потім витрачали багато сил, щоб повернути його собі. Ми створили кілька хороших моментів, але, знову-таки, не вистачило майстерності втілити їх у гол.

Олімпік покарав нас за наші ж помилки. Це і призвело до такого підсумку матчу. Ми приймаємо цей результат і рухаємося далі. Так, неприємно програвати з таким рахунком, але будуть зроблені відповідні висновки і будемо покращувати нашу гру", – цитує слова Кобіна офіційний сайт Олімпіка.

Зазначимо, донеччани розгромили Минай (3:0) у матчі третього туру УПЛ.

Олімпік розгромив Минай завдяки скандальному голу та дублю Шахаба