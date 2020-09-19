"З пропозицією 26 вересня зіграти в Києві, а вже матч другого кола провести в Ужгороді, до мене звернувся президент київського Динамо Ігор Суркіс. Мотивував він це прохання тим, що динамівцям потрібно якісно підготуватися до повторного протистояння в Лізі чемпіонів з бельгійським Гентом.

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У підсумку керівництво нашого клубу і головний тренер Василь Кобін дали згоду, взявши до уваги, що йдеться про команду, яка представляє Україну в Лізі чемпіонів.

Звичайно, виїзд до Ужгорода після повернення з Бельгії суттєво ускладнив би динамівцям відновлення сил перед повторним матчем з Гентом. Потім я зателефонував Суркісу, повідомив йому про наше рішення і, вже прощаючись, сказав: "Можливо, з часом, Минай опиниться в схожій ситуації, і Динамо теж піде нам назустріч", – резюмував Кополовець у коментарі Metaratings.

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