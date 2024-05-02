Вже розпочався продаж квитків на фінал Кубка України 2023/24 між Ворсклою та Шахтарем, а Українська асоціація футболу вже підготувала перелік правил поведінки для вболівальників.

"При вході на стадіон кожному вболівальнику будуть вдягати на руку браслет. У разі повітряної тривоги матч переривається, усі вболівальники йдуть в укриття. Якщо тривога закінчиться протягом 30-ти хвилин, уболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет на руці стюардам.

Дебютний хет-трик з шедевром у відеоогляді матчу Чорноморець – Шахтар – 1:4

Якщо тривога триватиме понад 30 хвилин, матч буде перенесено на наступний день. Уболівальникам необхідно зберегти браслет та квиток у разі, якщо вони збираються відвідати перенесений матч", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УАФ.

До слова, фінал Кубка України Ворскла – Шахтар відбудеться 15-го травня, початок матчу о 18:00. У півфіналі "гірники" розбили Чорноморець, а полтавці мінімально переграли Полісся.

Шахтар розгромив Чорноморець – Марлон оформив хет-трик за тайм, "гірники" здобули 13-ту поспіль перемогу в УПЛ