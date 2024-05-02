Ворскла – Шахтар: УАФ повідомила правила поведінки для уболівальників на фінал Кубка України
"При вході на стадіон кожному вболівальнику будуть вдягати на руку браслет. У разі повітряної тривоги матч переривається, усі вболівальники йдуть в укриття. Якщо тривога закінчиться протягом 30-ти хвилин, уболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет на руці стюардам.
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Якщо тривога триватиме понад 30 хвилин, матч буде перенесено на наступний день. Уболівальникам необхідно зберегти браслет та квиток у разі, якщо вони збираються відвідати перенесений матч", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УАФ.
До слова, фінал Кубка України Ворскла – Шахтар відбудеться 15-го травня, початок матчу о 18:00. У півфіналі "гірники" розбили Чорноморець, а полтавці мінімально переграли Полісся.
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