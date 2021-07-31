Минай – Олександрія

Минай за останній рік став одним із найяскравіших індикаторів проблем УПЛ. Закарпатці у минулому сезоні дебютували в еліті із сіренькою грою, а після звільнення Василя Кобіна команда остаточно розвалилася. Навесні у клубі якимось чином опинився Олександр Севідов, якому заборонено займатись футбольною діяльністю, а перед матчем з Шахтарем "лиси" взагалі відмовились виходити на поле через аномальний рух ставок. Все це відбувалося на тлі санкцій РНБО проти власника. Фіналом театру абсурду став виліт, за яким пішло швидке згортання проекту – втім, після виключення Олімпіка з Прем'єр-ліги закарпатці зайняли його місце! І це при тому, що у команді на початок липня залишилось всього 6 футболістів.

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Відповідно, за три тижні керівництво змушено було збирати нову команду. Її перлиною, звісно ж, став Селезньов, а от на інших позиціях все не так весело – якісних виконавців з досвідом УПЛ дуже мало. Синьогуб, Білоног, Векляк, Семенко, Месхі та голкіпер Пеньков – от і всі "топчики" нинішнього Миная. З попереднього сезону також залишились Матіч, Багайоко, Чушенко, Петрусенко, Хахльов, Ахмедзаде і Книш. Всі інші футболісти мають за спиною лишень ПФЛ, молодіжку або закордонні клуби-ноунейми. Очолює їх Василь Кобін.

Неймовірно, але за літо команді вдалося провести збори. Підопічні Василя Кобіна розгромно програли Прикарпаттю (0:3) та Мезекевешду (0:6), розписали нульові нічиї з Мункачем і Ворсклою, а вже перед стартом сезону перемогли Мункач (1:0) та Ужгород (2:0). Голів закарпатці забивали дуже мало, але робити якісь далекоглядні висновки з цих спарингів не варто. При 18 новачках за три тижні щось награти практично нереально. Минай буде набирати форму вже по ходу чемпіонату.

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Олександрія перед стартом нового сезону також розчарувала нейтральних вболівальників. "Жовто-чорні" так і не пробилися в єврокубки, а по завершенні попередньої першості керівництво припинило співпрацю з Володимиром Шараном – а також з Лучкевичем, Банадою, Сіталом, Гречишкіним, Паньківим, Бондаренком та Вантухом. Колектив очолив 44-річний Юрій Гура, який раніше ніколи не працював в УПЛ, а в клубі оголосили про зміну курсу. Команда почала омолодження, але перед стартом чемпіонату вона несподівано підсилилась досвідченими новачками й навіть аргентинськими легіонерами.

Від олександрійців у новому сезоні не очікували нічого хорошого, хоча їхній склад і досі виглядає сильно. В 1-му турі всі ставили на легку перемогу Зорі над цим колективом, але не все сталося, як гадалося – підопічні Юрія Гури видали яскравий поєдинок, зігравши з луганцями на зустрічних курсах і здобувши мінімальну перемогу на виїзді. Після цього на "жовто-чорних" стали дивитись інакше. Тепер від них очікують боротьби за єврокубки, хоча висновки по одному матчу робити зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Олександрія

Минай: Пеньков – Синьогуб, Матіч, Чушенко – Книш, Петрусенко, Месхі, Хахльов, Синьогуб – Ахмедзаде, Селезньов

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Одарюк, Калюжний, Ковалець – Третьяков, Демченко – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Рік тому "лиси" теж почали чемпіонат домашнім матчем проти Олександрії у 2-му турі, що багато говорить про формування нашого календаря. Тоді закарпатці відсвяткували мінімальну перемогу в доволі понурій грі з одним-двома моментами, однак сьогодні повторити подібний сценарій господарям буде важко. Минулого літа у Василя Кобіна був зіграний склад та поставлена гра (нехай і не дуже ефектна), а нині під його керівництвом табун, який прийшов у клуб буквально на днях.

Єдиний шанс Миная бодай на нічию може надати гра "автобусом", адже Олександрія в позиційних атаках не стала сильнішою. "Жовто-чорним" досі потрібен простір і контрвипади. Втім, Минай зараз перебуває у такому становищі, що можна не сумніватися – вільні зони на половині поля господарів обов'язково виникатимуть.

Гості ж тиждень тому продемонстрували повну готовність до сезону – як у фізичному, так і в ігровому плані. Будь-який результат, окрім перемоги Олександрії, сьогодні стане сенсацією.

Чорноморець – СК Дніпро-1

Одесити виходили в УПЛ, маючи непоганий зіграний склад – йому було необхідне лишень точкове підсилення більш досвідченими виконавцями. Втім, керівництво клубу пішло іншим шляхом, орендувавши перед стартом сезону одразу 13 футболістів з Динамо U-21 та U-19, а також підписавши контракт з Юрієм Морозом (екс-тренером динамівської молодіжки). На днях кияни сплавили у Одесу ще й Кадірі. Вболівальники моментально заговорили про перетворення Чорноморця у Маріуполь, а ультрас розпочали війну не тільки проти власника, а і проти столичного десанту.

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Поки що карма стоїть на боці фанатів, адже перший матч у еліті "моряки" розгромно програли, а орендований у "біло-синіх" Білошевський отримав вилучення ще до перерви – 21-річний хавбек заробив дві жовті картки за 17 хвилин. Примітно, що одеситів розбила Десна (0:3), яка через фінансові проблеми втратила частину лідерів та провела короткі збори. Серйозного спротиву чернігівці не помітили навіть при грі у рівних складах.

Ігрові проблеми сьогодні могли б бути приховані емоційним підйомом, адже Чорноморець проводить перший домашній матч в УПЛ після повернення. Втім, газон на одеському стадіоні майже знищений концертом Монатіка, тож сьогодні "моряки" є лишень формальними господарями. Поєдинок проти СК Дніпро-1 відбудеться на Дніпро Арені.

Дніпровці почали новий сезон дуже неоднозначно. Ігор Йовічевіч у виїзному поєдинку проти Ворскли вирішив зіграти у схемі 3-4-3, випустивши аж шістьох новачків, однак жахлива позиційна робота та помилки Паста змусили "жовто-чорних" відігруватись вже з 6-ї хвилини. По перерві "спортклубівці" ще й залишились у меншості (Логінов отримав вилучення), але саме у меншості їм вдалося відігратись завдяки голу Довбика – втім, доволі швидко полтавці відновили свою перевагу. СК Дніпро-1 теж швидко відігрався, але при цьому забив з явного офсайду. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю.

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Команда Ігора Йовічевіча продемонструвала вміння підлаштовуватись під тактику суперника по ходу гри – вже з 30-ї хвилини СК Дніпро-1 виглядав краще за Ворсклу. Крім того, варто відзначити хорошу реалізацію, та і загалом футбол дніпровців виглядав перспективно. Проблема полягає в тому, що протягом 1-го кола попереднього чемпіонату "жовто-чорні" теж грали перспективно, але зимувати команда відправилась на останній позиції в УПЛ. Звісно ж, зараз такі паралелі проводити зарано, однак тенденція тривожить. Новачки також залишили неоднозначне враження.

Між тим, від СК Дніпро-1 очікують єврокубків. Амбіції клубу та фінансові вливання дозволяють керівництву вже зараз вимагати боротьбу за топ-3, тож сьогодні у "спортклубівців" немає права на осічку. Чорноморець необхідно бити за будь-яких умов.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Білошевський – Логінов

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – СК Дніпро-1

Чорноморець: Кучерук – Скорко, Михайленко, Дубко, Кузик – Вачіберадзе, Кравченко – Брагару, Авагімян, Штогрін – Ванат

СК Дніпро-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Лучкевич – Джурасек, Ігнатенко – Назаренко, Ді Франко, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидно, що СК Дніпро-1 є фаворитом зустрічі. Чорноморцю бракує зіграності та досвіду матчів УПЛ, та і в тактичному плані одесити поки що виглядають невиразно. В перших турах "морякам" необхідно банально притертись один до одного, а вже потім можна говорити про рівну гру проти колективів на кшталт СК.

Очікувати розгрому не варто, адже підопічні Ігора Йовічевіча теж далекі від ідеалу. Вони лишень набирають форму, при цьому експериментуючи зі схемами – тиждень тому вони зіграли в 3-4-3, але після втрати Логінова та загального провалу цієї моделі очікується перехід на більш звичні 4-2-3-1. При бажанні дніпровці можуть зіграти і в 4-3-3. У будь-якому випадку, вони значно сильніші за нинішній Чорноморець. Це – команди з різних планет.

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