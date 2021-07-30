"Завдання – набрати 50 очок. У клубу змінилася трансферна політика. Ми з цією командою працюємо трохи більше 2 тижнів. У нас було мало часу, але ми не переживаємо: віримо в хлопців, вони – в нас, все буде добре.

Кобін – про підписання Селезньова: Сьогодні таких футболістів-голеадорів в Україні залишилось двоє

Якщо говорити про Селезньова – ігри показали, що він набирає форму. Він не в оптимальних кондиціях, але підійде до першого матчу готовим на 70-80%.

Слава богу, ми пропускали перший тур, і було трохи більше часу на підготовку. Загалом, я задоволений його діями, як він проводить тренування і взаємодіє з гравцями", – сказав Кобін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Минай стартує в УПЛ у суботу, 31 липня, матчем проти Олександрії.

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