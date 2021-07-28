Київський колектив віддав чергового гравця в оренду. "Жертвою" Луческу став Владислав Дубінчак, який готувався до сезону з "біло-синіми".

23-річний лівий оборонець став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт Динамо. Він виступатиме за команду Йовічевіча на правах оренди весь наступний сезон.

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Дубінчак у минулій кампанії також захищав кольори "спортклубівців". За цей час Владислав провів 25 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами.

До слова, Владислав Дубінчак є вихованцем київського клубу, але ніяк не може закріпитись в основі. Оборонець молодіжної збірної України ще встиг пограти за Арсенал-Київ та Карпати на правах оренди. Його контракт з Динамо розрахований до наступного літа.

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