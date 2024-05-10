– Хлопці дуже гарно попрацювали. Я вважаю, що ми переграли суперника і по моментах, і по руху, і по тиску. Подарували гол, дали фору, не змогли відігратися. Моменти були.

Черговий провал Колоса у відеоогляді матчу з Зорею – 0:1

У мене до хлопців тільки повага. У них дуже велике бажання змінити ситуацію, вигравати ігри. Сьогодні склалося так. У нас були моменти, не змогли реалізувати. Але сам рух, настрій – намагалися грати першим номером, атакувати. Мені сподобалася гра.

– Яку установку давали сьогодні хлопцям?

– Конструктивно грати, слідкувати за балансом оборони й атаки, атакувати, бути агресивними, бути напористими, грати в прийом, не давати зазорів. У нас така ситуація, вона сама вимагає активних рухів, діставати з себе ще більше. Тому тут дуже проста установка. Всі хочуть вигравати. Тому настрій був тільки на перемогу. На жаль, сталося, як сталося.

– Це ваша 2-га гра. В чому ви помітили прогрес команди?

– Особисто для себе я помітив, що ми почали краще розуміти, як ми граємо з м'ячем, як ми граємо без м'яча. Я бачу велике бажання у хлопців. Вони хочуть працювати, вони готові працювати. У нас дуже схожі погляди на футбол з багатьма. Я бачу прогрес у тому, що ми граємо агресивніше, вище, у нас є нагоди. Наразі не склалося.

– Чого не вистачило, на вашу думку, задля реалізації цих моментів, які створила сьогодні команда?

– Напевно, трошки майстерності не вистачило. Це такі мікромоменти, які вирішують гру. У Зорі до 90-ї хвилини був, умовно кажучи, один тільки випад – і то ми його самі штучно створили. І вони його реалізували. Ми насідали, Зоря 5 захисниками оборонялася, було важкувато розкривати. Але ми намагалися. Не вистачило трошки майстерності. Це напрацьовується на тренуваннях. Кількість повторень перейде в якість. Але потрібно, щоб ця кількість була.

– У своїх інтерв'ю ви казали, що хочете бачити від своєї команди яскравий атакувальний футбол. Є розуміння, як над цим потрібно працювати? Адже часу залишилося небагато для змін.

– Взагалі дуже важко робити якісь кардинальні зміни, коли залишається 5 турів, коли емоційний стан не найкращий, коли трошки інші вимоги були. Це непросто, але ми не шукаємо легких шляхів. Для нас це виклик як для тренерів. Хлопці дуже мотивовані цими ідеями. Вони хочуть більш агресивно грати. Я хочу грати в футбол, який приносить перемоги. У яскравий футбол можна у відпустці пограти, а я кажу саме про атакувальний, агресивний футбол.

– Які завдання стоять перед командою на кінець сезону? Чи почуває себе Колос зараз безпечно в турнірній таблиці?

– Безпечно себе важко почувати, коли відстань невелика, це логічно. Завдання – вигравати ігри, діяти конструктивніше, агресивніше. Дуже прості завдання. У нас не так багато перемог, як хотілося б клубу, як хотілося б хлопцям. Підбирали якісних гравців для того, щоб боротися трошки за інші місця, вийшло так, як вийшло. Завдання вигравати, прогресувати.

– Чи є у вас амбіції залишитися головним тренером команди? Якщо так, то наскільки наблизилися до цього після цих 2 матчів?

– Я не думаю про це. Ми від гри до гри працюємо. Я хочу максимально, наскільки в мене буде час, дати можливість прогресу, росту, відкрити трошки більше перспектив хлопцям. Я вважаю так: якщо час буде – ми будемо дуже цікавою командою. Але це тренерська робота, тут усе дуже тонко. Я працюю сьогодні, і дуже задоволений цим, – сказав Поздєєв у коментарі УПЛ ТБ.

Зоря втримала перемогу над Колосом, перервавши безвиграшну серію й піднявшись у топ-8 УПЛ