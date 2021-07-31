В рамках 2-го тура УПЛ 2021/22 Минай встретится с Александрией, а Черноморец сыграет против СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Александрия

Минай за последний год стал одним из самых ярких индикаторов проблем УПЛ. Закарпатцы в прошлом сезоне дебютировали в элите с серенькой игрой, а после увольнения Василия Кобина команда окончательно развалилась. Весной в клубе каким-то образом оказался Александр Севидов, которому запрещено заниматься футбольной деятельностью, а перед матчем с Шахтером "лисы" вообще отказались выходить на поле из-за аномального движения ставок. Все это происходило на фоне санкций СНБО против владельца. Финалом театра абсурда стал вылет, за которым последовало быстрое свёртывание проекта – впрочем, после исключения Олимпика из Премьер-лиги закарпатцы заняли его место! И это при том, что в команде на начало июля осталось всего 6 футболистов.

Минай показал форму на новый сезон – закарпатцы сменили технического спонсора

Соответственно, за три недели руководство вынуждено было собирать новую команду. Её жемчужиной, конечно же, стал Селезнёв, а вот на остальных позициях всё не так весело – качественных исполнителей с опытом УПЛ очень мало. Синегуб, Билоног, Векляк, Семенко, Месхи и голкипер Пеньков – вот и все "топчики" нынешнего Миная. Из предыдущего сезона также остались Матич, Багайоко, Чушенко, Петрусенко, Хахлёв, Ахмедзаде и Кныш. Остальные футболисты имеют за спиной лишь ПФЛ или молодёжки Мариуполя и Шахтера.

Невероятно, но за лето команде удалось провести сборы. Подопечные Василия Кобина разгромно проиграли Прикарпатью (0:3) и Мезекевешду (0:6), расписали нулевые ничьи с Мункачем и Ворсклой, а уже перед стартом сезона победили Мункач (1:0) и Ужгород (2:0). Голов закарпатцы забивали очень мало, но делать какие-то далеко идущие выводы из этих спаррингов не стоит. При 18 новичках за три недели что-то наиграть практически нереально. Минай будет набирать форму уже по ходу чемпионата.

"Задача – набрать 50 очков": Кобин оценил форму Селезнева накануне старта в УПЛ

Александрия перед стартом сезона также разочаровала нейтральных болельщиков. "Желто-чёрные" так и не пробились в еврокубки, а по завершении предыдущего первенства руководство прекратило сотрудничество с Владимиром Шараном – а также с Лучкевичем, Банадой, Ситалом, Гречишкиным, Панькивым, Бондаренко и Вантухом. Коллектив возглавил 44-летний Юрий Гура, который раньше никогда не работал в УПЛ, а в клубе объявили об изменении курса. Команда начала омоложение, но перед стартом чемпионата она неожиданно усилилась опытными новичками и даже аргентинскими легионерами.

От александрийцев в новом сезоне не ожидали ничего хорошего, хотя их состав до сих пор выглядит сильно. В 1-м туре все ставили на легкую победу Зари над этим коллективом, но не тут-то было – подопечные Юрия Гуры выдали яркий поединок, сыграв с луганчанами на встречных курсах и одержав минимальную победу на выезде. После этого на "желто-чёрных" стали смотреть иначе. Теперь от них ожидают борьбы за еврокубки, хотя выводы по одному матчу делать рано.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Александрия

Минай: Пеньков – Синегуб, Матич, Чушенко – Кныш, Петрусенко, Месхи, Хахлёв, Синегуб – Ахмедзаде, Селезнёв

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Одарюк, Калюжный, Ковалец – Третьяков, Демченко – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Год назад "лисы" тоже начали чемпионат домашним матчем против Александрии во 2-м туре,что много говорит о формировании нашего календаря. Тогда закарпатцы отпраздновали минимальную победу в довольно мрачной игре с одним-двумя моментами, однако сегодня повторить такой сценарий хозяевам будет трудно. Прошлым летом у Василия Кобина был сыгранный состав и поставленная игра (пусть и не очень эффектная), а сейчас под его руководством табун, который пришёл в клуб буквально на днях.

Единственный шанс Миная хотя бы на ничью может предоставить игра "автобусом", ведь Александрия в позиционных атаках не стала сильнее. "Желто-черным" до сих пор нужен простор и контрвыпады. Впрочем, Минай сейчас находится в таком положении, что можно не сомневаться – свободные зоны на половине поля хозяев обязательно будут возникать.

Гости же неделю назад продемонстрировали полную готовность к сезону – как в физическом, так и в игровом плане. Любой результат, кроме победы Александрии, сегодня станет сенсацией.

Черноморец – СК Днепр-1

Одесситы выходили в УПЛ, имея неплохой сыгранный состав – ему было необходимо только точечное усиление более опытными исполнителями. Впрочем, руководство клуба пошло другим путем, арендовав перед стартом сезона сразу 13 футболистов с Динамо U-21 и U-19, а также подписав контракт с Юрием Морозом (экс-тренер динамовской молодежки), а на днях киевляне сплавили в Одессу еще и Кадири . Болельщики сразу же заговорили о превращении Черноморца в Мариуполь, а ультрас начали войну не только против владельца, а и против столичного десанта.

Ультрас Черноморца угрожают срывом матчей в Одессе – фанаты озвучили свои требования

Пока карма стоит на стороне фанатов, ведь первый матч в элите "моряки" разгромно проиграли, а арендованный у "бело-синих" Билошевский получил удаление еще до перерыва – 21-летний хавбек получил две желтые карточки за 17 минут. Примечательно, что одесситов разбила Десна (0:3), которая из-за финансовых проблем потеряла часть лидеров и провела короткие сборы – хотя серьезного сопротивления черниговцы не замечали даже при игре в равных составах.

Игровые проблемы сегодня могли бы быть скрыты эмоциональным подъемом, ведь Черноморец проводит первый домашний матч в УПЛ после возвращения. Впрочем, газон на одесском стадионе почти уничтожен концертом Монатика, поэтому сегодня "моряки" являются только формальными хозяевами. Поединок против СК Днепр-1 состоится на Днепр Арене.

Днепровцы начали новый сезон очень неоднозначно. Йовичевич в выездном поединке против Ворсклы решил сыграть в схеме 3-4-3, выпустив до шести новичков, однако ужасная позиционная игра и ошибки Паста заставили "желто-черных" отыгрываться уже с 6-й минуты. После перерыва "спортклубовцы" еще и остались в меньшинстве (Логинов получил удаление), но именно в меньшинстве им удалось отыграться благодаря голу Довбика – впрочем, довольно быстро полтавчане восстановили свое преимущество. СК Днепр-1 тоже быстро отыгрался, но при этом забил с явного офсайда. В конце концов, все завершилось боевой ничьей.

Динамо снова отпустило Дубинчака в СК Днепр-1

Команда Игора Йовичевича продемонстрировала умение подстраиваться под тактику соперника по ходу игры – уже с 30-й минуты СК Днепр-1 выглядел лучше Ворсклы. Кроме того, стоит отметить хорошую реализацию, да и вообще футбол днепровцев выглядел перспективно. Проблема заключается в том, что в течение 1-го круга предыдущего чемпионата "желто-черные" тоже играли перспективно, но зимовать команда отправилась на последней позиции в УПЛ – конечно, сейчас такие параллели проводить рано, однако тенденция тревожит. Новички также оставили неоднозначное впечатление.

Между тем, от СК Днепр-1 ожидают еврокубков. Амбиции клуба и финансовые вливания позволяют руководству уже сейчас требовать борьбы за топ-3, поэтому сегодня у "спортклубовцев» нет права на осечку. Черноморец необходимо бить при любых условиях.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Билошевский – Логинов

Ориентировочные составы на матч Черноморец – СК Днепр-1

Черноморец: Кучерук – Скорко, Михайленко, Дубко, Кузык – Вачиберадзе, Кравченко – Брагару, Авагимян, Штогрин – Ванат

СК Днепр-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Лучкевич – Джурасек, Игнатенко – Назаренко, Ди Франко, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидно, что СК Днепр-1 является фаворитом встречи. Черноморцу не хватает сыгранности и опыта матчей УПЛ, да и в тактическом плане одесситы пока выглядят неопределенно. В первых турах "морякам" необходимо банально притереться друг к другу, а уже потом можно говорить о равной игре против коллективов вроде СК.

Ожидать разгрома не стоит, ведь подопечные Йовичевича тоже далеки от идеала. Они только набирают форму, при этом экспериментируя со схемами – неделю назад они сыграли в 3-4-3, но после потери Логинова и общего провала этой модели ожидается переход на более привычные 4-2-3-1. При желании днепровцы могут сыграть и в 4-3-3. В любом случае, они значительно сильнее нынешнего Черноморца. Это – команды с разных планет.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло