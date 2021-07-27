Закарпатці на своїй сторінці у Facebook презентували відразу два комплекти на сезон 2021/22.

Минай знайшов заміну Кополовцю

Домашня форма виконана у блакитному кольорі з білими елементами на комірці та рукавах. Гостьова буде фіолетовою і з рожевими вкрапленнями. Також увагу привертає зміна технічного спонсора – Nike поступився місцем іспанській компанії Kelme.

Нагадаємо, у минулому сезоні Минай посів останню сходинку УПЛ, однак врятувався від вильоту завдяки кабінетному пониженню Олімпіка. Нову кампанію закарпатці розпочнуть 31 липня матчем проти Олександрії.

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