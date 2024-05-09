"Динамо до снаги обіграти Шахтар": легенда "гірників" зробив відвертий прогноз на Класичне
Екс-форвард донеччан Андрій Воробей очікує чемпіонської гри від обох українських грандів.
– Враховуючи форму команд в останніх матчах, очікую яскравої, результативної та передусім чемпіонської гри. Динамо буде грати в той футбол, який вони показують в останніх іграх – осмислений та атакувальний.
Шахтар – Динамо: відомо, хто розсудить Класичне, в якому може визначитись доля чемпіонства
Однак Шахтар також не буде закриватися. Думаю, "гірники" намагатимуться більше контролювати мʼяч і таким чином не дозволяти атакувати супернику.
– Як оціните форму Шахтаря?
– Команда набрала непогану форму. Тішить, що нові бразильці вклинилися в колектив і показують якісний футбол.
– Наскільки змінилося Динамо Шовковського порівняно з командою Луческу?
– Передусім, хлопці скинули з себе тиск та вантаж. Не бояться припуститися помилок, виглядають розкутішими і в них почало все краще виходити.
– Динамо до снаги обіграти Шахтар?
– Так, авжеж. Обидві команди здатні обіграти одне одного. Очевидного фаворита нема.
– Які ігрові протистояння на полі можуть стати ключовими?
– Гра середніх ліній, центральних трикутників. Судаков-Бондаренко чи Марлон та Степаненко в Шахтаря. Та Бражко-Шапаренко-Буяльський у Динамо. На другому плані буде індивідуальна майстерність. В обох командах вистачає індивідуально сильних гравців.
– Хто з футболістів Шахтаря набрав найкращу форму під кінець сезону?
– Непогано показує себе Кевін. А ще як нападник хочу відзначити гру Сікана. Подобається його результативність та впевненість. У Динамо відзначу Ваната, який зараз показує дуже хороший футбол. Також Шапаренко і Бражко. Тренерський штаб Шахтаря має приділити цим гравцям чимало уваги, – сказав Воробей у коментарі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, дуель між Шахтарем і Динамо відбудеться у суботу, 11 травня. Початок зустрічі о 18:00.
Динамо вибилося в лідери УПЛ перед битвою з Шахтарем – вражаючі показники команди Шовковського і сюрприз з минулого