– Враховуючи форму команд в останніх матчах, очікую яскравої, результативної та передусім чемпіонської гри. Динамо буде грати в той футбол, який вони показують в останніх іграх – осмислений та атакувальний.

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Однак Шахтар також не буде закриватися. Думаю, "гірники" намагатимуться більше контролювати мʼяч і таким чином не дозволяти атакувати супернику.

– Як оціните форму Шахтаря?

– Команда набрала непогану форму. Тішить, що нові бразильці вклинилися в колектив і показують якісний футбол.

– Наскільки змінилося Динамо Шовковського порівняно з командою Луческу?

– Передусім, хлопці скинули з себе тиск та вантаж. Не бояться припуститися помилок, виглядають розкутішими і в них почало все краще виходити.

– Динамо до снаги обіграти Шахтар?

– Так, авжеж. Обидві команди здатні обіграти одне одного. Очевидного фаворита нема.

– Які ігрові протистояння на полі можуть стати ключовими?

– Гра середніх ліній, центральних трикутників. Судаков-Бондаренко чи Марлон та Степаненко в Шахтаря. Та Бражко-Шапаренко-Буяльський у Динамо. На другому плані буде індивідуальна майстерність. В обох командах вистачає індивідуально сильних гравців.

– Хто з футболістів Шахтаря набрав найкращу форму під кінець сезону?

– Непогано показує себе Кевін. А ще як нападник хочу відзначити гру Сікана. Подобається його результативність та впевненість. У Динамо відзначу Ваната, який зараз показує дуже хороший футбол. Також Шапаренко і Бражко. Тренерський штаб Шахтаря має приділити цим гравцям чимало уваги, – сказав Воробей у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем і Динамо відбудеться у суботу, 11 травня. Початок зустрічі о 18:00.

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