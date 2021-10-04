"Мені дуже не сподобалося, як Луческу після 0:3 у Суперкубку висловився на адресу Де Дзербі. Це просто смішно: "Ось вони постійно вибігають, постійно кричать на суддів".

"Хто пускає стріли в мою адресу – може поїхати в Донецьк": Луческу пояснив провокативний вчинок після гри з Шахтарем

Блін, ну ти, коли був у Шахтарі, такого не робив? Просто я згадую, як вони давали пресинг на суддів, вибігали. Федерація, шапку кидали... І він зараз в Динамо говорить, що вибігають, заважають... Мірча, при всій повазі, ти робив те ж саме", – сказав Мілевський у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, після матчу за Суперкубок Луческу розкритикував поведінку гравців Шахтаря та вибігання на поле тренерів "гірників" з метою тиску на арбітра.

Динамо – Шахтар: Луческу знову пише сценарій – пастки киян, серйозні проблеми Де Дзербі у дербі за лідерство