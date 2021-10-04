Мілевський розкритикував поведінку Луческу – екс-зірка Динамо пригадав румуну минуле у Шахтарі
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський вважає нинішнього керманича Динамо хитрим стратегом і тактиком.
"Мені дуже не сподобалося, як Луческу після 0:3 у Суперкубку висловився на адресу Де Дзербі. Це просто смішно: "Ось вони постійно вибігають, постійно кричать на суддів".
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Блін, ну ти, коли був у Шахтарі, такого не робив? Просто я згадую, як вони давали пресинг на суддів, вибігали. Федерація, шапку кидали... І він зараз в Динамо говорить, що вибігають, заважають... Мірча, при всій повазі, ти робив те ж саме", – сказав Мілевський у програмі "Великий футбол".
Нагадаємо, після матчу за Суперкубок Луческу розкритикував поведінку гравців Шахтаря та вибігання на поле тренерів "гірників" з метою тиску на арбітра.
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