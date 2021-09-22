"Гра могла не відбутися, бо ми виграли і чемпіонат, і кубок країни. Мої гравці не мали необхідної мотивації. Я знав, що вони не піднімуться на той рівень мотивації, який був у суперника.

Шахтар – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Такі ігри часто граються до першого голу. В таких матчах одна велика помилка може все вирішити. Напевно, дається взнаки відсутність досвіду наших молодих гравців. На жаль, ми не реалізували свої моменти, а суперник реалізував. Довелося сміливіше йти в атаку, швидкі гравці Шахтаря скористалися цим і забили. З’явилася нервозність. Почали грати довгими передачами, хоча я просив коротко розігрувати, контролювати м’яч.

Заслужена перемога суперника, вітаємо їх. У мене з гравцями була щойно розмова в роздягальні. Про матч, про те, що трапилося. Можна було краще контролювати гру. Не можна так програвати єдиноборства. Ми розслаблено поставилися до цього. Проаналізуємо гру, адже незабаром зустріч з Шахтарем у чемпіонаті.

Рік команда не програвала в чемпіонаті та кубку. Важко тримати мотивацію на високому рівні. Розслабленість припала якраз на цей матч. Потрібно працювати далі. Відчувалася відсутність Бєсєдіна, адже в таких матчах важливо, щоб хтось міг протиснути. Це звучить, як виправдання. Я не хочу виправдовуватися. Шахтар сьогодні був сильнішим.

Не сподобалася агресивна атмосфера матчу, не сподобалися виходи на поле тренерського штабу Шахтаря. Не було фейр-плей. Це не красить чемпіонат. Нам кажуть, що ми тиснемо на суддів. Я такого не знаю. Навпаки – ми постійно отримуємо фоли та жовті картки. Ця ситуація після Олександрії... Я вважаю, що це відсутність поваги до Динамо, до команди, до тренерів", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

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