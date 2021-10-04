"Мне очень не понравилось, как Луческу после 0:3 в Суперкубке высказался в адрес Де Дзерби. Это просто смешно: "Вот они постоянно выбегают, постоянно кричат ​​на судей".

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Блин, ну ты, когда был в Шахтере, такого не делал? Просто я вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали. Федерация, шапку бросали... И сейчас в Динамо говорит, что выбегают, мешают... Мирча, при всем уважении, ты делал то же самое", – сказал Милевский в программе "Великий футбол".

Напомним, после матча за Суперкубок Луческу раскритиковал поведение игроков Шахтера и выбегание на поле тренеров "горняков" с целью давления на арбитра.

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