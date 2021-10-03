Лідер УПЛ проти головного конкурента. Киян і донеччан розділяли лише 3 очки перед новою очною битвою. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Луческу залишалася єдиною, що досі не програвала в поточному сезоні першості України. Водночас Динамо розгромно поступилося Шахтарю в Суперкубку та Баварії в ЛЧ. "Гірники" мали намір відіграти 3-очкове відставання у звітній зустрічі. Луческу чергував перемоги з поразками у 4 двобоях проти своєї колишньої команди. Відтак сьогодні за цією логікою мав би брати реванш.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Дуже нервово на старті зустрічі. Моменти виникають передусім через обрізки суперників. Сирота і Кривцов ледь не привезли, помиляється при грі в пас біля свого штрафного і Забарний, чим викликає дуже емоційну реакцію Луческу. Вітінью, який дебютує в основі Динамо, намагається чіплятися за м'ячі на оригінальній для себе позиції фальшивої дев'ятки. Відповідь Луческу на Педрінью, який через травму Траоре також грає такого собі центрфорварда. Де Пена завершував атаку, яку швидким вкиданням з рук почав Бущан, а класно продовжив Караваєв (міняє травмованого Миколенка ліворуч). Як Супряга у Суперкубку, Карлос пробивав у ту ж ближню стійку, яку не прикривав Пятов. Буяльський добив не найкращим чином.

Удар Алана Патріка у відповідь також нагадав попередню дуель Класичного. Швидкий контрвипад після моменту Де Пени. Педрінью віддав під удар, Патрік крутив у дев'ятку, але снаряд просвистів мінімально над воротами. Степаненко виграв повітряну дуель у Кендзьори і Шапаренка. Подача Патріка з кутового стала б гольовою, якби не Бущан – Георгій ефектно потягнув удар з кількох метрів. Сидорчук двічі блискуче підчистив обрізки центральних захисників. Капітан киян відразу ж намагається загострити дальніми закиданнями.

Швидкість і настирливість Вітінью вдалося використати на 25 хвилині. Марлон змушений був ціною жовтої картки зупиняти прохід земляка. Перша помилка Сидорчука. Опорник Динамо дуже довго розвертався. Патрік легко обікрав, Педрінью продовжив на Марлоса. Кручений удар не досягає мети. Шапаренко перспективно розігнав атаку. Микола отримав дуже багато часу і простору, але фінальне рішення підвело. Віддав не в темп на Циганкова, а Віктор зі свого боку побоявся взяти на себе і помилився в передачі.

Як же гостро після кутових "гірників". Кілька поспіль ударів у 10-метровій зоні від воріт – усе блокують динамівці. Гарячі атаки Динамо. Кендзьора змусив Матвієнка помилитися, Буяльський віддав. Вітінью знову пробив з-за меж штрафного над поперечиною. Буяльський з рикошетом від Додо ледь не повторив гол Сане у ворота Динамо з флангу. Пятов встиг зорієнтуватися і дотягнутися до м'яча. Буяльський – прото король наприкінці тайму. Віталій дав у розріз, Вітінью втік від захисника і пробив. Мінімальний промах і розпач бразильця. Де Пена підбадьорює, як рідного брата.

Чудова командна атмосфера в Динамо. Краща гра, ніж у Суперкубку. Буяльський, Де Пена, Шапаренко і навіть Караваєв ліворуч дуже додають гостроти. У киян більше ударів (8:4) і влучань (2:1). Однак Шахтар несподівано гострий на стандартах і завжди може покарати за обрізки чи у перехідних фазах після атак суперника. Траоре не вистачає, хоч Педрінью виглядає найкращим у "гірників". Бразилець, щоправда, не може розірватися. Він намагається бути всюди, а партнерів у штрафному в позиційній грі не вистачає.

На старті другої половини активніший уже Шахтар. Степаненко після невдалого виносу пробивав у дотик – вище. Додо з флангу ледь не закрутив а-ля Буяльський, Бущан також не дрімає. Шапаренко тонко розіграв штрафний. Циганков не зміг прошити Пятова у ближньому бою, Соломон ледь не травмував свого голкіпера. Перші кутові Динамо на 56 хвилині. Без гостроти. Кривцов розкішним пасом розрізав оборону киян. Додо віддавав уже на порожні ворота, але Соломона випередив Сирота. Судді фіксують офсайд, однак на дальньому плані дещо затримався Кендзьора. Якби був гол, могли з допомогою VAR і зарахувати.

Тете, Маркос Антоніо та Сікан міняють Марлоса, Степаненка і Соломона. Потрійний хід Де Дзербі на 66 хвилині. Буяльському вже вдруге грубо дістається ззаду. Жовта і для другого центрбека Шахтаря – Кривцова. Іронічна посмішка Сергія. І майже відразу Шандор виписує "гірчичник" Сікану. Данило наступив на ногу Шапаренку, але теж не погоджується з рішенням 32-річного судді. Патрік та Сікан майже пройшли захист киян через стіночку з пасом п'ятою від українця. Сидорчук класно прочитав, а за мить ледь не привіз. Патрік обкрадав капітана біля воротарського. Тут, утім, Шандор зафіксував фол бразильця.

Шапаренку теж жовта. Караваєв двічі помиляється у дуже важливих епізодах. Спочатку віддав не до кінця точний пас на зовсім вільного Циганкова. Згодом Олександр привіз контрвипад. Пощастило. що Антоніо загубив зусилля Патріка і дуже невдало навісив з правого флангу. Тете ліктем врізав Караваєву. Чергова жовта. Дуже нервово діє Динамо під пресингом. Багато обрізок, які створюють Шахтарю можливості для моментів. Самі "гірники" без допомоги суперника в атаці не вражають. Вітінью пішов до кінця. І тут попередження.

Перші заміни від Луческу на 86-й. Шкурін, Тимчик і Гармаш міняють Вітінью, Кендзьору і Буяльського. Шахтар домінує у володінні м'ячем, але Динамо не дуже й протестує, спокійно відбиваючись і захищаючи лідерство. Трохи ударів проходять, однак вони не дуже потужні. Кутовий на останніх секундах доданого часу став символом матчу. Шахтар не міг, Динамо ледь не допомогло. Кривцов відклеївся від Сироти, але пробив з межі воротарського напрочуд невдало. А далі гра нервів – Де Пена незграбно вибивав, Забарний рикошетив у свої ворота, Караваєв виніс з лінії.

Динамо стало першою командою в УПЛ за 13 матчів, яка не дала забити Шахтарю. Обірвалась серія, під час якої "гірники" наколотили 30 голів. Команда Луческу в чемпіонаті не пропускає вже 6 поєдинків, не програє 27 турів поспіль, відтак зберігає 3-очкову перевагу над підопічними Де Дзербі. Кияни лідирують у Прем'єр-лізі з найкращими атакою (25 забитих голів) та обороною (2 пропущені).