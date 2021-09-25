"Ми домінували з першої і до останньої хвилини. Результат показав те, що відбувалося на полі. Суперник дуже агресивно грає у себе вдома, добре обороняється, і швидко виходить в контратаки за рахунок довгих передач. Я задоволений результатом і грою хлопців, голи приходили через наш тиск. Для нас було важливо взяти три очки і залишитися на першому місці.

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Я робив заміни, тому що у багатьох гравців по три жовтих картки. У нас завжди набирається багато карток. Я вже неодноразово говорив, що через це футболісти випадають з ігрового ритму. Після переможної гри у нас було 6-7 попереджень. Причому наші гравці атаки з легкістю отримують попередження. Той же Буяльський. Я повинен проводити ротацію, щоб продовжувати вигравати. Я дуже задоволений тими футболістами, які сьогодні вийшли на поле. Вони показали хороший рівень і командний дух. Чи реабілітувалися ми за Суперкубок? Суперкубок це Суперкубок, а зараз ми грали в чемпіонаті. Хлопці провели матч так, як я їх просив. Вони гравці збірної і Динамо.

Чому я не пройшов через коридор Шахтаря? Мені нема чого коментувати. У своєму віці я вже не проходжу через коридори, які роблять діти. І я невразливий до стріл, які запускають в мене. Хто пускає стріли в мою адресу – може поїхати в Донецьк, подивитися алею зірок Шахтаря. Легко керувати командою, коли у неї такий президент, як Рінат Ахметов. Він робить все, щоб команда грала і не відчувала ніяких перешкод. Мені було важче, коли я тільки прийшов туди на початку, в 2004-му. Це мої спогади і почуття, а більше я не коментую", – заявив Луческу в ефірі каналу "Футбол".

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