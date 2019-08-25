Мілан розпочав з поразки: 1-й тур Серії А, матчі неділі

Удінезе виявилось сильнішим за Мілан у першому турі Серії А.

Удінезе – Мілан – 1:0

Голи: Бекао, 72

Верона – Болонья – початок матчу о 21:45

Кальярі – Брешія – початок матчу о 21:45

Рома – Дженоа – початок матчу о 21:45

Сампдорія – Лаціо – початок матчу о 21:45

СПАЛ – Аталанта – початок матчу о 21:45

Торіно – Сассуоло – початок матчу о 21:45

Перший поєдинок у новому сезоні для Мілана вже з самого початку не віщував нічого доброго. Млява гра в атаці та неуважність у захисті не сприяли швидкому розвитку подій з боку обох команд. Наприкінці першого тайму арбітр вагався у призначенні пенальті на користь Удінезе, однак VAR вирішив долю епізоду – пенальті не було. На 72-й хвилині Бекао, після подачі з кутового, головою вколотив м'яч у сітку – 1:0. Дзеркальна ситуація з VAR сталась в кінці другого тайму, цього разу подарувавши крихку надію гравцям Мілана на порятунок, але знову відеоасистент не побачив порушення правил. Фінальний штурм міланців на останніх хвилинах не приніс бажаного результату. В підсумку – заслужена перемога фріульців.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії