Гасперіні: Маліновський – чудовий гравець, який допоможе Аталанті

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив літніх новачків команди.

"Нам буде дуже складно повторити результат минулого чемпіонату, тому цілі будемо ставити поступово. Я згоден з нашим президентом, що спершу потрібно набрати 40 очок і зберегти місце в Серії A.

Маліновський не вийде в старті Аталанти у першому турі Серії А, Шахов має хороші шанси зіграти проти Інтера, – GdS

Це не означає, що ми не маємо амбіцій, просто потрібно зберігати ноги на землі. Те, що ми фінішували третіми, не означає, що Аталанта зараз третя за силою команда Італії.

Я радий, що нам вдалося підсилити команду. Маліновський, Пашаліч, Муріель – відмінні гравці, які нам допоможуть. Вони нам дуже потрібні, враховуючи те, який календар очікує вже з вересня. Такої кількості футболістів рік тому у нас не було.

Маліновський – не нападник, але він дуже хороший гравець. Йому потрібно зіграти кілька матчів. Коли почнеться щільний графік у вересні, він потрапить в ігровий ритм, якого потребує. Навіть Шкртел буде важливий, але поки він не готовий", – цитує Гасперіні Gazzetta dello Sport.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли