"Яремчук – "пожежний" варіант для Роми", – відомий скаут

Скаут Алекс Великих поділився своєю думкою щодо інтересу до форварда Гента Романа Яремчука клубів італійської Серії А.

"Вважаю, що більш конкретний інтерес до його особи був у Лаціо. "Біло-блакитні" перебувають в активному пошуку нападника з такими антропометричними даними і функціоналом. Але слід зазначити, що в пріоритеті у них гравець загребського Динамо Дані Ольмо. Проте його ціна висока для "орлів". Яремчук же дешевший, та й, до того ж, стабільно забиває в Європі, тому варіант з його підписанням римському клубу був би об'єктивно цікавий.

Рома близька до підписання Яремчука, – ЗМІ

Що стосується Роми, то я б сказав, що кандидатура Яремчука – "пожежний" варіант для клубу. Команда з новим тренером і новим спортивним директором, які мають досвід роботи з українськими футболістами і агентами, могла б розглянути Яремчука, але лише в разі, якщо зірветься цікавіший трансфер.

Що стосується мого бачення моделі ідеального чемпіонату для Яремчука, то це, швидше за все, Бундесліга, або ж АПЛ . Хоча і в Серії А, можливо, він би мав ігрову практику, правда, більше як гравець ротації, здатний дати відпочити в певних іграх лідерам нападу. Саме в цьому амплуа його можна було б використовувати в провідних колективах.

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Сезон італійських клубів, що грають в єврокубках, досить довгий, тому гравець рівня Яремчука став би в нагоді багатьом з них. Його невисока трансферна ціна, зарплата, досвід гри в Європі і збірній України, результативність, а також молодість роблять його привабливим для команд із Серії А", – сказав скаут в інтерв'ю footboom.com.