Ювентус здобув мінімальну перемогу над Пармою: 1-й тур Серії А, матчі суботи

В рамках матчу-відкриття нового сезону чемпіонату Італії Парма не змогла відібрати очки у Ювентуса (0:1).

Чемпіонат Італії 2019/20, 1-й тур

Парма – Ювентус – 0:1

Гол: К'єлліні, 21

Фіорентина – Наполі – початок о 21:45

Новий сезон італійської Серії А відкривав матч Парми проти Ювентуса. Для діючих чемпіонів поєдинок розпочався доволі переконливо: вже на 21-й хвилині К'єлліні вивів свою команду вперед, підправивши прострільну передачу Алекса Сандро у ворота – 0:1. Ще за кілька хвилин подвоїти перевагу гостей міг Роналду, який завдав удару з меж штрафного, однак м'яч лише чиркнув об стійку. Тим не менш, Кріштіану відзначився на 34-й, красиво хитнувши захисника на правому краю та пробивши низом у дальній нижній кут – втім, арбітри після перегляду відеоповтору скасували гол через офсайд. У Парми було кілька непоганих дальніх ударів, але Щенсни діяв уважно.

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По перерві ініціатива залишилась за Ювентусом, однак довгий час господарям вдавалося тримати туринців на дистанції. Втім, ув другій половині другого тайму розійшовся Роналду: на 66-й він втік від захисників та пробив з лінії штрафного під поперечку, а на 73-й обійшов двох гравців та вистрілив низом – в обох випадках голкіпер Сепе виконав блискучі сейви. Поступово гра вирівнялася, але Пармі відігратися так і не судилося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ювентуса.

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