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Милан начал с поражения: 1-й тур Серии А, матчи воскресенья

21:02 34 Читати українською
Милан начал с поражения: 1-й тур Серии А, матчи воскресенья
Удинезе – Милан

Удинезе оказалось сильнее Милана в первом туре Серии А.

Удинезе – Милан – 1:0

Голы: Бекао, 72

Верона – Болонья – начало матча в 21:45

Кальяри – Брешия – начало матча в 21:45

Рома – Дженоа – начало матча в 21:45

Сампдория – Лацио – начало матча в 21:45

СПАЛ – Аталанта – начало матча в 21:45

Торино – Сассуоло – начало матча в 21:45

Первый поединок в новом сезоне для Милана уже с самого начала не предвещал ничего хорошего. Вялая игра в атаке и невнимательность в защите не способствовали быстрому развитию событий со стороны обеих команд. В конце первого тайма арбитр колебался в назначении пенальти в пользу Удинезе, однако VAR решил судьбу эпизода – пенальти не было. На 72-й минуте Бекао, после подачи с углового, головой вколотил мяч в сетку – 1:0. Зеркальная ситуация с VAR произошла в конце второго тайма, на этот раз подарив хрупкую надежду игрокам Милана на спасение, но опять видеоасистент не увидел нарушения правил. Последний штурм миланцев на последних минутах не принес желаемого результата. В итоге – заслуженная победа удинезцев.

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Италия Удинезе Удинезе Милан Милан
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