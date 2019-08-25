Милан начал с поражения: 1-й тур Серии А, матчи воскресенья

Удинезе оказалось сильнее Милана в первом туре Серии А.
Удинезе – Милан – 1:0
Голы: Бекао, 72
Верона – Болонья – начало матча в 21:45
Кальяри – Брешия – начало матча в 21:45
Рома – Дженоа – начало матча в 21:45
Сампдория – Лацио – начало матча в 21:45
СПАЛ – Аталанта – начало матча в 21:45
Торино – Сассуоло – начало матча в 21:45
Первый поединок в новом сезоне для Милана уже с самого начала не предвещал ничего хорошего. Вялая игра в атаке и невнимательность в защите не способствовали быстрому развитию событий со стороны обеих команд. В конце первого тайма арбитр колебался в назначении пенальти в пользу Удинезе, однако VAR решил судьбу эпизода – пенальти не было. На 72-й минуте Бекао, после подачи с углового, головой вколотил мяч в сетку – 1:0. Зеркальная ситуация с VAR произошла в конце второго тайма, на этот раз подарив хрупкую надежду игрокам Милана на спасение, но опять видеоасистент не увидел нарушения правил. Последний штурм миланцев на последних минутах не принес желаемого результата. В итоге – заслуженная победа удинезцев.
Турнирная таблица чемпионата Италии