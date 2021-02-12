Стрімкий стрибок до мрії та розчарування

Мілан – наймолодша команда у чемпіонатах європейської топ-п'ятірки. Молодіжний сектор "россонері" завжди славився своїми випускниками, але наразі у основному складі команди Стефано Піолі лише два вихованці – Джанлуїджі Доннарумма та Давіде Калабрія. Маттео Габбія до травми теж грав регулярно. Виходами на заміни задовольняється Даніель Мальдіні. Водночас Лоренцо Коломбо вирушив у оренду в Кремонезе.

Голкіпер не витримав і попросив заміну, або Як Мілан та Аталанта влаштували божевілля, встановивши історичний рекорд

Практика відпускати свій молодий актив у інші клуби – звична для Мілана. Футболісти не рідко стають важливими виконавцями у середняках Серії А та нижчих лігах. Це цілком нормальний процес. Питання починають виникати, коли хтось розкривається на високому рівні. Найсвіжіші приклади – гравці збірної Італії Бріан Крістанте та Мануель Локателлі. Має всі шанси утворити з ними символічне тріо півзахисників Маттео Пессіна, який стає все важливішим у тактичних побудовах Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Пессіна родом із Монци. Там же отримав футбольну освіту і дебютував на дорослому рівні у складі однойменного клубу. Це була епоха до приходу статусних Берлусконі та Галліані. Монца борсалася у Lega Pro – четвертому італійському дивізіоні. Маттео вперше зіграв за головну команду наприкінці 2013-го, коли йому було лише 16. У наступному сезоні команда вже була в Серії С, а Пессіна – гравцем основи. Справи у команди йшли не дуже. Довелося грати у плей-офф за збереження прописки. Двоматчеве протистояння з Порденоне було вигране із загальним рахунком 8:3, а наш герой забив три м'ячі.

Цього перфомансу вистачило, щоб здійснити одну із мрій дитинства. За якихось 20 тисяч євро Пессіну купив Мілан, який виграв боротьбу в Інтера, Торіно та Кротоне. 18-річний юнак відразу починає тренуватися у команді Сініши Міхайловіча поруч із одним зі своїх кумирів – Найджелом Де Йонгом. Казка тривала недовго. Перед початком сезону "россонері" віддали здібного хлопчину в оренду. Маттео так більше й не одягав червоно-чорну футболку. Кампанія 2015/16 взагалі стала однією з найгірших у його кар'єрі. У Лечче довелося миритися із роллю резервіста – 4 матчі за півроку. Взимку Мілан перериває оренду і відразу відправляє Пессіну в Катанью. На Сицилії справи ішли ще гірше – лише одна поява на полі. Той сезон наразі залишається єдиним без результативних дій.

Ще через рік Мілан знову знайшов для свого гравця команду в Серії С. У складі Комо Пессіна заграв. Тренер зробив на нього ставку як на гравця основи, а півзахисник віддячив сторицею. 9 голів та 3 асисти допомогли "містянам" фінішувати сьомими. Проте, плей-офф за підвищення у класі закінчився вже на стадії 1/16, а на Маттео чекало буремне літо. Китайські власники Мілана саме затівали перебудову. Одним із трансферів став захисник Аталанти Андреа Конті. У зворотному напрямку поїхали гроші та Пессіна, якого оцінили у 1,65 млн євро. А ще був чемпіонат світу зі збірною U-20, де італійці вперше у своїй історії вибороли медалі – бронзові.

Перший млинець в еліті вийшов глевким

На Атлеті Адзуррі д'Італія уміють працювати з молоддю, але теж вирішили, що Пессіна поки не готовий. Чергова оренда. Щоправда, цього разу рангом вище – у Серію В. Тоді Спеція ще не нагадувала колектив, який через три роки шокуватиме еліту. Маттео знову отримав цілковиту довіру та не підвів. Результативність дещо знизилася (2 голи і 3 асисти в 38 матчах). Натомість прийшли індивідуальні нагороди. Пессіна був визнаний найкращим молодим гравцем Серії В 2018 року. Цікаво, що у символічну збірну сезону тоді потрапив нинішній хавбек Мілана Раде Круніч.

Для Аталанти цього виявилося досить – хлопчині наважилися дати шанс у головній команді. Пессіна кайфував від самих лише тренувань: "Заняття в Зігонії – чудове місце для роботи. Я слухаю поради тренера і спостерігаю за Фройлером та Де Роном. Як вони займають позиції, як розпоряджаються м'ячем, як пресингують суперника". Відразу зрозуміло, кого Маттео вважав своїми конкурентами.

За рік до того бергамаски посіли лише підсумкове сьоме місце в Серії А. Довелося стартувати у кваліфікації Ліги Європи. Там Джан П'єро Гасперіні довіряв новачку чимало ігрового часу аж до вирішального раунду. У двох матчах проти Копенгагена Пессіна провів лише овертайм. Аталанта поступилася по пенальті, не потрапивши навіть у групу ЛЄ. Всі сили будуть кинуті на чемпіонат, за підсумками якого команда здобуде історичну путівку в Лігу чемпіонів. А ще у тому сезоні "нерадзуррі" дійшли до фіналу Кубка Італії, де поступилися Лаціо (0:2).

Всі ці здобутки Маттео не може повноцінно вважати своїми. Півзахисник з усім розмахом відчув процес інтеграції від Гасперіні. У Серії А з'являвся на полі 12 разів, але сумарно зіграв трохи більше ніж дві сотні хвилин. У Кубку грав лише в 1/16 фіналу проти Кальярі. Була одна хвилина гри проти Фіорентини, але це зовсім не серйозно. Потрібно було щось змінювати.

Ідеальне перезавантаження у Вероні

Підготовку до сезону-2019/20 Пессіна розпочав у Аталанті. Його приїзд на базу клубу став справжнім інформаційним вибухом. Річ у тім, що на його плечі була сумка із логотипом сайту "PornHub" та автографами зірок "фільмів для дорослих". Відгук у соцмережах був настільки потужним, що компанія вирішила витиснути з цієї ситуації максимум. Як заведено у подібних випадках, футболіст отримав від "PornHub" цілу колекцію брендового одягу та аксесуарів.

У професійній сфері Маттео такими успіхами похизуватися не міг. Конкуренція за місце на полі стала жорсткішою. До вже наявних у команді Де Рона, Фройлера, Пашаліча, Гомеса та Ілічіча приєднався Руслан Маліновський. За українця заплатили солідні 13 з лишком млн євро, тому було вирішено пожертвувати Пессіною.

Чергова оренда у 22 роки виглядає зовсім неперспективно. Це вже чи не останній шанс заявити про себе. До вибору клубу потрібно підходити вкрай відповідально. Маттео з цим дуже пощастило. Іван Юріч саме збирався відбілити свою репутацію після чергового звільнення з Дженоа і збирав перспективну команду у Вероні. Пессіна був покликаний стати її частиною.

На момент трансферу перший тур Серії А вже був зіграний. Дебютувати за "мастифів" Маттіа випало у добрезнайомому Лечче. До речі, у складі "вовків" свій перший матч на італійській землі проводив українець Євген Шахов. Наш герой з'явився перед 25-ма тисячами глядачів на Віа дель Маре за 16 хвилин до кінця основного часу, а вже через 5 хвилин змусив публіку затихнути. Дебютний гол у Серії А Пессіна забив у ворота своєї колишньої команди. Він виявився переможним.

Здавалося, з Лечче пов'язаний не найкращий період кар'єри футболіста. Забитий м'яч став першим у елітному дивізіоні. Однак Пессіна вирішив не святкувати цю подію. 159 хвилин, зіграних у жовто-червоній футболці 5 років тому, були достатнім аргументом, щоб не демонструвати свою радість. У післяматчевих коментарях гравець також утримався від гучних заяв: "Красиво та неочікувано – забити через кілька хвилин після появи на полі".

До кінця сезону Пессіна ще шість разів забивав у Серії А, але важливе зовсім не це. Верона – була ідеальним місцем, щоб адаптуватися до Аталанти. Так, ми нічого не переплутали. Іван Юріч грав під керівництвом Гасперіні, працював у його тренерському штабі і не соромиться називати себе учнем творця бергамської казки. Звісно, у стилі хорвата є свої особливості. Проте базис залишається незмінним – схема з трьома захисниками та агресивний персональний пресинг. Вийшла така собі Аталанта на мінімалках.

Перед стартом минулого сезону Вероні пророчили боротьбу за виживання. Натомість команда постала цікавим колективом, який легко може забрати очки у лідерів. Тут чільне місце посідає перемога на Ювентусом, а також нічиї з Міланом, Лаціо, Інтером та, звісно, з Аталантою. Роль Маттео в цьому успіху яскраво ілюструє позиція головного тренера, який прагнув продовжити співпрацю. "Пессіна повинен залишитися. Не можу навіть уявити, що буде інакше", – говорив Юріч. Однак клуб, якому належать права на футболіста, мав свої плани.

Аталанта: двічі в одну річку

Повернення в Аталанту не було очевидним рішенням. У Вероні Юріч був готовий будувати команду навколо Пессіни, а в Бергамо знову чекала невизначеність. Усі минулі конкуренти нікуди не зникли. Навпаки стало "тісніше" – у Локомотива купили Олексія Міранчука. Початок сезону навіть не натякав на таке переродження. Виходів на заміну було більше, ніж у старті, а "погоду" робили зовсім інші люди. Навіть несподіваний демарш Папу Гомеса подіяв не відразу. Спочатку більше дивідендів від цього отримував Маліновський. Поступово Гасперіні дещо перебудував команду, і Маттео став одним із системоутворюючих виконавців.

Щоправда, сам Пессіна відхрещується від аналогій з колишнім капітаном: "Це не було заміною. Думаю, що Алехандро незамінний, і ми виконуємо різні ролі. Звісно, у нас різні характеристики. Ми обидва зробили все можливе для цієї команди. Я продовжую виконувати те, про що мене просить тренер". А вимоги Гасперіні змінилися. Маттео все ще може вийти замість Де Рона чи Фройлера, але тепер керманич Аталанти бачить його ближче до атаки.

Хавбек вже давно встиг себе проявити біля чужих воріт. Не вистачало лише вишеньки на торті. Такою стала зустріч з Наполі у півфіналі Кубка. Пессіна оформив дубль, гарантувавши своїй команді участь у вирішальному матчі. Гасперіні теж задоволений, але хоче більшого: "Він дає нам багато. У Маттео є значні можливості для удосконалення. Це фундаментальний гравець для команди, він дав Аталанті баланс та силу. Він також почав забивати, він забив два голи чудової якості".

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Колишні наставники італійця відзначають, що цей футболіст із профілем "три в одному". Він з однаковим успіхом здатен зіграти на всіх позиціях у середині поля – опорного, центрхава чи атакувального півзахисника. Ефективність доводить статистика у Вероні. Цифри минулого сезону наступні: 23 матчі (5 голів) як атакувальний хав, 7 матчів (1 гол) в опорній зоні та 5 матчів (1 гол) у центрі півзахисту.

Водночас першого забитого м'яча у складі Аталанти довелося чекати аж до початку 2021 року. Пессіна долучився до знищення Сассуоло (5:1) 3-го січня. Як і у випадку з Вероною, не обійшлося без символізму. Наш герой перервав вражаючу серію бергамасків без голів, авторома яких ставали італійці. До цього рівно 200 м'ячів записали у свій актив виключно легіонери. До Пессіни це робив Джанлука Манчіні у січні 2019-го. За це період настріляли: Сапата (41 гол), Ілічіч (30), Мурієль (28), Гомес (17), Госенс (16), Маліновський (10), Кастань (6), Хатебур (6), Де Рон (5), Фройлер (5), Толої (4), Ламмерс (2), Міранчук (2), Джимсіті (2), Паломіно (2), Діалло (1), Барроу (1), Ромеро (1) та три автологи.

Ще цікаво, що лише з другої спроби Пессіні таки вдалося взяти свій улюблений 32-й номер в Аталанті. Під час першого заходу в клуб довелося носити на спині дві "двійки". Жодного символізму тут немає: "Мені завжди він подобався. У Бекхема теж був цей номер". Коли заходить мова про орієнтири на полі, про колишнього капітана збірної Англії вже не згадує: "Тоні Кроос – приклад, на полі він все вміє. Буде дуже цікаво зіграти проти нього і його Реала. П'яніч для мене найсильніший у своїй ролі. А в минулому я був у захваті від Лемпарда та Джеррарда. Я захоплювався англійським футболом".

Картина була б неповною без згадки про те, що були усі шанси для цього тексту так і не з'явитися. Дуже сумнівно, що постать Пессіни могла б зацікавити українського уболівальника без такого успішного камбеку в Аталанту. А його якраз мого й не бути. Верона дуже швидко зметикувала, який талант потрапив їй у руки. Ще перед карантином у березні 2020-го велися переговори про викуп контракту. Тоді йшлося про смішні 3,5 млн євро, половину з яких довелося б віддати Мілану. Локдаун змусив усе поставити на паузу.

Після повернення футболу Пессіна заграв на новому рівні. Природно вже фігурували зовсім інші цифри, а також клуби значно вищого рангу. Були згадки про Інтер та Наполі, та передусім про Мілан. Стефано Піолі бачив у 23-річному італійцеві підміну для Чалханоглу. Аталанта зажадала близько 12 млн за свою половину прав. У "россонері" таких грошей не було, і вони просто орендували в Реала Браїма Діаса. Італійська преса стверджує, що влітку Мілан повернеться по гравця. Можливість отримати такого виконавця за півціни дуже спокуслива.

Аталанта точно не буде проти вкотре добряче заробити. Клуб живе коштом трансферів і не боїться продавати лідерів. Від Пессіни лише очікують ще більшого прогресу. Тоді сума продажу буде значно вищою. "Маттео – хлопчик, який росте від матчу до матчу. Участь у поєдинках такого рівня, як проти Наполі, може лише поліпшити його якості. І на полі, і за його межами він здатний засвоїти всі настанови Гасперіні", – заявив Лука Перкассі, син президента бергамасків.

Мрія про великий турнір

З юних років Пессіна представляв свою країну на міжнародному рівні. У період з 2015 по 2016 рік він зіграв 4 матчі у за команду до 19 років і відразу ж зробив крок уперед. Відбірковий турнір на чемпіонат світу U-20 юніорська "Скуадра Адзурра" провела майже без Маттео, який приєднався лише на фініші. Зате на Мундіалі наш герой був незмінно основним, лише одного разу покинувши поле завчасно. Про "бронзу" того турніру ми вже пригадували вище.

Далі був логічний перехід у молодіжку, за яку Пессіна теж грав регулярно. Загалом за національні команди різного віку він зумів награти 27 матчів, забивши один гол. Щоправда, дебюту в головній збірній довелося чекати аж до 2020 року. У листопаді Маттео провів увесь другий тайм товариського матчу проти Естонії (4:0). Випускав його на поле Альберіко Евані, адже Роберто Манчіні перебував на ізоляції через позитивний тест на коронавірус.

Тривалу відсутність у дорослій збірній можна пояснити не лише негараздами на клубному рівні. То й же Сандро Тоналі отримував виклик, граючи у Серії В. Просто команда Манчіні діє у не дуже зручній схемі для Пессіни. Він це розуміє та готовий адаптуватися до вимог: "Безумовно бачу себе як півзахисника. Я завжди виконував усі ролі в півзахисті, навіть зараз я атакувальний. У Манчіні меццала стає плеймейкером, але я також можу грати перед захистом".

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Влітку має відбутися перенесене Євро-2020. Хавбек Аталанти не приховує свого бажання отримати місце у фінальній заявці. Хоча конкуренція на цю його позицію у "Скуадрі Адзуррі" нічогенька. "Збірна – це найбільша мета для гравця. Але поки я зосереджений на Аталанті, нам ще багато що належить зробити, раунд Ліги чемпіонів не за горами. Я вже був у збірній в листопаді. Було б чудово повернутися. Якщо Манчіні знову викличе в березні, я буду більш ніж щасливий відгукнутися. Це буде здійснення ще однієї мрії".

Зразковий хлопець у житті

Ви не впізнаєте у Пессіні типового футболіста – без татуювань та чудернацьких зачісок. Його не зустрінеш на гучних вечірках, не побачиш за кермом розкішних авто і не зможеш постежити на Twitch. Він взагалі не гає час за комп'ютерними іграми: "У мене немає Playstation, я люблю готувати і схиблений на порядку. Мені не хочеться виходити щодня на вечерю у якийсь заклад або замовляти їжу. Моя улюблена страва – це різотто".

Маттео не дарма згадав про порядок. Це стосується як футбольного поля, де він буде скрупульозно виконувати завдання тренера, так і дому, де теж усе мусить бути гармонійно. "Кажуть, що моя найбільша вада – це одержимість порядком. Алессандра, моя дівчина, може багато про це розповісти. Я починаю все виправляти, якщо побачу бодай мінімальний натяк на безлад. Так, я знаю, що зазвичай буває навпаки", – з усмішкою говорить футболіст.

Два роки тому вся Італія говорила про нашого героя. Він після виїзду Аталанти до Фрозіноне, не повернувся додому, а затримався у Римі. Матч був у неділю, а вже у понеділок належало скласти іспит. Пессіна навчається на економічному факультеті навчального закладу Luiss ("Luiss Guido Carli" – це незалежний приватний університет, розташований у Римі. Був заснований 1974 року групою підприємців на чолі з Умберто Аньєллі, братом Джанні Аньєллі). Такий вибір пояснити не важко: "Я вибрав цей факультет, тому що мій батько – бухгалтер, і його світ зачаровує мене. Я також думаю, що в майбутньому буде корисно керувати своїм життям, тому що це допомагає тримати мій розум відкритим".

Вплив сім'ї взагалі важливий на життєві орієнтири гравця Аталанти. Від мами Маттео взяв пристрасть до технічного малювання – вона архітектор. А бабуся – викладала латинь – стояла біля витоків любові до науки. "Я добре вчився у школі, хоча у мене не було багато часу займатися навчанням. Я був успішним у своєму класі, і бабуся, яка була викладачкою, мені дуже допомагала", – хизується Пессіна.

Опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото із легендарного Ла Скала, футболіст знову спровокував низку запитань. Виявилося, що це не було показухою. Маттео – частий гість у подібних закладах. Усе через сестру Карлотту. "Я захоплююся балетом, – зізнається Пессіна, – моя сестра – балерина. Ми ходили на "Лускунчика" з Алессандрою. Словом, поруч з освітою мої батьки завжди уважно ставилися і до культури".

За усім цим Пессіна знаходить час для інших видів спорту. Найбільше любить теніс і називає себе персональним фанатом Роджера Федерера. Альпи не просто так – одна з улюблених місцин Маттео. Він дуже впевнено стоїть на лижах і в дитинстві навіть брав участь у змаганнях. Іще Пессіна завжди відкритий до чогось нового: через свого друга-гольфіста Лоренцо Скалізе почав уважно стежити за пріоритетним спортом Гарета Бейла, одноклубники в Аталанті навчили цінувати баскетбол, зокрема НБА

Насамкінець хочеться наголосити, що ми говоримо про хлопчину, якому у квітні виповниться лише 24. Проте життєві орієнтири вже виглядають дуже зрілими: "Мені не подобається можливість помилятися лише тому, що я молодий". Саме з такого одноклубника варто брати приклад Руслану Маліновському, а тепер іще й Віктору Коваленку. Шлях Пессіни до еліти був стрімким і тернистим одночасно. Він наочно продемонстрував, як потрібно розпоряджатися своєю кар'єрою та долати труднощі. Усе залежить лише від прагнення та готовності жертвувати заради своєї цілі. А завершити хочеться секретом успіху від Маттео: "Я стараюся бути готовим, коли буду потрібен тренеру. Я працюю, щоб зростати і старатися більше грати. Якщо не вдається, значить, доведеться працювати більше".

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