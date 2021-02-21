В четверг Милан сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Црвены Звезды. Наставник сербов – Деян Станкович – пообещал как можно сильнее вымотать "россонери" перед дерби. Ничего удивительного, ведь он по праву считается легендой Интера. Трудно сказать, насколько футболисты воплотили замысел своего наставника. Дело в том, что Стефано Пиоли прибег к ротации – только четыре игрока начали оба матча с первых минут.

Не было похоже, что со стартовым свистком какая-то из команд сделала ставку на быстрый мяч. Несколько осторожных атак в каждую сторону, а вот индивидуальное мастерство дало о себе знать. Это Лукаку расшатал Романьоли, на помощь партнеру пришел Кьяер, и первую волну удалось сбить. Однако Ромелу снова подхватил мяч и подал на одинокого Лаутаро – никто не помешал аргентинцу с линии вратарской расстрелять Доннарумму. Уже на 5-й минуте Милану нужно было догонять.

Локальный успех Интер не устраивал. "Нерадзурри" не собирались действовать осторожно, а продолжали давить. Ряд угловых мог привести и ко второму мячу. Защита номинальных хозяев действовала очень неорганизованно. Милан пришел в себя минуте так на 15-й, неожиданно организовав затяжную позиционную атаку. Златан пытался создать очередной шедевр, пробив пяткой. Ханданович успел среагировать.

Ближе к середине тайма показалось, что стартовая активность сошла на нет. Это было обманчивое впечатление. Переведя дыхание, Интер снова взялся терзать оборону соперника. Милан с большими проблемами переходил на чужую половину поля. Об остроте у ворот "нерадзурри" не было и речи. Подопечные Антонио Конте явно наработали на еще один гол. Мартинес имел не одну возможность оформить дубль, но точности в завершении заметно не хватало.

Милан не мог сконструировать более или менее продуманную атаку. Чалханоглу совсем выпал из игры, оставив команде единственный инструмент – передачи на дальнее расстояние. Фирменные проходы Тэо тоже не работали. Эрнандес пытался их делать, но соперники опекали очень плотно, не гнушаясь делать тактические фолы. Хакими даже желтую получил.

Ближе к концу тайма Милан, похоже, адаптировался. Златан все чаще выигрывал дуэли у защитников и сразу пытался обострять. Здесь внимания стоит выстрел самого Ибрагимовича и выпад, который вполне мог завершиться голом. Однако Ребич не понял замысел Хакана. Интер перед самым свистком выбегал в острую контратаку. Барелла слишком долго принимал решение и потерял темп. Уже через мгновение Шкриняр опасно бил головой – над самой перекладиной. "Россонери" должны быть довольны, что ушли на перерыв с отставанием всего в один мяч.

В начале второго Милан устроил настоящий штурм. В течение нескольких минут Ханданович совершил три блестящих сейва. Сначала Ибрагимович дважды подряд заставил словенца продемонстрировать все свое мастерство, а следом Сандро Тонали взял пример с опытного шведа. Мы не знаем, о чем говорил Стефано Пиоли в раздевалке, но его команда буквально переродилась. Интеру очень повезло не пропустить в этот отрезок.

События на поле развивались зеркально к началу первого тайма. Теперь уже коллектив Конте совсем не выходил в атаку. "Россонери" закрепились на чужой трети, но тщетно пытались найти брешь в оборонительных порядках. Именно в таких условиях Интер забил во второй раз. Стремительная контратака. Эриксен и Перишич доставили мяч до Лаутаро. Мартинес оформил дубль, забив очень важный мяч для своей команды.