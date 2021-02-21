Інтер розбив Мілан у дербі в рамках 23-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Зустріч почалась зі швидкого гола Інтера. Лукаку втік від захисників та з другої спроби зумів віддати на Лаутаро, а аргентинець з лінії воротарського переправив м'яч у ворота. До перерви "нерадзуррі" мали ще кілька нагод, проте відзначитись не вдалось.

Інтер розгромив Мілан та пішов у відрив на вершині Серії А – Лукаку та Лаутаро вирішили долю дербі

А у другій половині Лаутаро оформив дубль після класної комбінації, замкнувши передачу Перішіча. А крапку в матчі поставив Лукаку, який протягнув м'яч через центр та точно пробив у кут воріт.

Таким чином, Інтер набрав 53 очки та відірвався від конкурентів за перше місце. Мілан залишився другим з 49 пунктами.