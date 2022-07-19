Віталій Миколенко солідно відіграв перший матч після перерви. Евертон тільки починає міжсезоння, тоді як Арсенал вже лякає формою. Огляд матчу і дій захисника збірної України – на "Футбол 24".

Арсенал не лише переманює Зінченка, а й почав підготовку до нового сезону АПЛ на 2 тижні раніше за команду Лемпарда. Не дивно, що лондонці відчутно переважали у всьому. Хоча "гармаші" з першого спарингу виглядали дуже солідно. Жезус забив через 90 секунд після дебюту за Арсенал. Цього разу екс-партнер Зіни по Манчестер Сіті знову справив яскраве враження. Габріел відкрив рахунок, а згодом класно асистував, коли Сака набігав по флангу Миколенка. В обох випадках відзначаємо жахливу позиційну гру конкурента українця.

Миколенко зіграв тайм проти Арсенала – українець допоміг Евертону втримати ворота на замку попри поразку (відео)

xG timeline. The second half was not nearly as impressive pic.twitter.com/4dCCMpsKdw — Scott Willis (@oh_that_crab) July 18, 2022

Нільс Нкунку повернувся з чергової оренди і вийшов у стартовому складі. Йому, звісно, протистояла основна ударна сила суперника, але саме французький фулбек дозволив Жезусу розстріляти ворота після стандарту. Тримав-тримав бразильця, а у вирішальну мить чомусь відклеївся сам і не вберіг ворота на замку. В іншому епізоді Нкунку просто проґавив ривок за спини. Жезус уже не вперше класно спрацював у позиційній атаці. Габріел витягнув на себе захисника у глибину, завернув віраж і накинув на межу воротарського майданчика. Сака скористався тим, що лівий захисник Евертона проспав ривок Букарі.

A busy pass map pic.twitter.com/irhJO8eB2h — Scott Willis (@oh_that_crab) July 18, 2022

Чи не єдиний конкурент Миколенка оформив своєрідний хет-трик ляпсусів, коли змарнував по суті вихід сам на сам. "Іриски" все так само створюють моменти дуже натужно, а проти команд, які домінують у контролі, постійно намагалися закинути передачку на пів поля мінімум. Одним із небагатьох епізодів, коли таке пройшло, став ривок Нкунку лівим флангом, але запасний воротар Арсенала, придбаний за 6 мільйонів американець Тернер без особливих проблем парирував розстрільний удар. Словом, передбачення журналіста Sky Sports Алана Маєрса, що Нільс може стати одним з відкриттів сезону, наразі не дуже справджуються.

Миколенко ж вийшов так, що фанати Евертона знову стоять горою за нього. Двічі Віталій просто сховав до кишені знаменитого Ектора Беллеріна, для якого це був лише другий матч після повернення з оренди в Бетісі. Спочатку захисник збірної України виграв швидкісну боротьбу, після чого знущально прокинув поміж ніг іспанцю. Трибуни в американському Балтіморі загуділи в шаленому схваленні такого трюку екс-динамівця. А згодом Мико показав майстер-клас уже в межах свого штрафного, блискуче зупинивши самовпевнений прохід Беллеріна.

Загалом трохи прикро, що Віталій вийшов по суті в резервному варіанті складу, розбавленому такими гравцями, як зірковий новачок Тарковскі (колись Джеймса хотіли топ-клуби і запрошували до збірної Англії), Гордон, Майкл Кін та Алекс Івобі. Та й суперники у нього були не ті: Пепе і Беллерін давно не вражають. Показовішими були б дуелі проти Сака, який розривав штрафний майданчик ліверпульців і творив керований хаос у парі з Жезусом. З іншого боку тішить, що свій клас, впевнену гру Миколенко продемонстрував і у складі з відвертими резервістами.

Зараз склад команди Лемпарда повністю відповідає ігровому малюнку в матчі проти Арсенала. Дуже великий розрив у майстерності та складності процесів, комбінації, ідей на полі. Відмова від володіння, просідання під високим пресингом, купа помилок у захисті та мізерна кількість моментів попереду (повне фіаско за очікуваними голами 1,97:0,28, хоча більшість часу "іриски" просиділи у глухій обороні). Водночас це не стосується віри в українця. Показовими були епізоди, коли Миколенко вигравав боротьбу поблизу чужого штрафного, перспективно відкривався, але партнери гальмували атаки.

Статистика контролю м'яча навряд чи кардинально зміниться найближчим часом. Зверніть увагу на відсоток точності передач при володінні на чужій половині (73% в Арсенала та вдвічі нижча в Евертона). "Іриски" банально не знають, куди і як бігти в атаках. А вдома пекло: відразу 50% кутових лондонців приводили до удару по воротах Пікфорда та Крелліна. У вболівальників Евертона багато питань до складу своєї команди, ослабленого ще й відходом Рішарлісона у Тоттенхем. За одну з небагатьох позицій, за яку можна бути спокійним, відповідає Миколенко.

Віталій зміг впоратися із дуже складним завданням. Фанати Евертона за своєю давньою традицією знищували його за перші виступи, але потім колишній фулбек Динамо переконав їх у своїй якості. Як у ігрі на оборону, так і атакувальних навичках. "Якщо чесно, Арсенал не мав би жодного шансу, і гра завершилася б з рахунком 0:0, якби Миколенко відіграв не 45 хвилин, а весь матч", – один з найбільш вподобаних постів у мережі за підсумками поєдинку.

А ще вболівальників ліверпульського клубу дуже обурили американські телевізійники. Коментатори у прямому ефірі "пожартували", що Миколенко отримав нагороду за гол сезону з жалю. Мовляв, це міг бути такий реверанс, адже він з України, яка стільки всього пережила у минулі місяці. Потім назвали його удар бомбою, що також здалося англійцям повним несмаком, враховуючи жорстоку війну, яка триває на батьківщині гравця.

Миколенко презентував нову виїзну форму Евертона – рожевий комплект віддає данину культовій вежі Ліверпуля