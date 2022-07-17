Товариський матч

Арсенал – Евертон – 2:0

Голи: Жезус, 33, Сака, 36

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Евертон провів свій перший поєдинок у рамках заокеанського турне у США. Суперником "синіх" став лондонський Арсенал. "Іриски" в середині першого тайму пропустили двічі протягом трьох хвилин: спочатку Жезус виявився найспритнішим після подачі з кутового, а згодом Сака випередив захисників і голкіпера та пробив у вже порожній кут.

На другий тайм Френк Лемпард поміняв увесь склад – саме тоді на поле вийшов український захисник Віталій Миколенко. Нашому співвітчизнику разом з партнерами вдалось втримати ворота сухими – матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь Арсенала.

До слова, це був перший поєдинок Миколенка з 14 червня – тоді він зіграв за збірну України проти Ірландії у польському Лодзі. Наступний матч Евертона запланований на 21 липня проти Міннесоти Юнайтед.

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