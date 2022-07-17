Миколенко зіграв один тайм проти Арсенала – українець допоміг Евертону втримати ворота на замку попри поразку
"Іриски" розпочали літнє підготовче турне за океаном.
Товариський матч
Арсенал – Евертон – 2:0
Голи: Жезус, 33, Сака, 36
Маліновський забив у третьому матчі поспіль – Аталанта "накидала" супернику 12 голів
Евертон провів свій перший поєдинок у рамках заокеанського турне у США. Суперником "синіх" став лондонський Арсенал. "Іриски" в середині першого тайму пропустили двічі протягом трьох хвилин: спочатку Жезус виявився найспритнішим після подачі з кутового, а згодом Сака випередив захисників і голкіпера та пробив у вже порожній кут.
На другий тайм Френк Лемпард поміняв увесь склад – саме тоді на поле вийшов український захисник Віталій Миколенко. Нашому співвітчизнику разом з партнерами вдалось втримати ворота сухими – матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь Арсенала.
До слова, це був перший поєдинок Миколенка з 14 червня – тоді він зіграв за збірну України проти Ірландії у польському Лодзі. Наступний матч Евертона запланований на 21 липня проти Міннесоти Юнайтед.
Швед забив прямим ударом з кутового і асистував, Кухаревич теж поклав гол – імениті клуби постраждали від українців