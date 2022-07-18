Зінченко переходить в Арсенал – усі деталі трансферу універсала з Ман Сіті погоджені
Сага з переходом українського оборонця Олександра Зінченка в Лондон підійшла до логічного кінця.
Перемовини щодо трансферу Зінченка вийшли на фінальну стадію. Про це повідомляють найбільш авторитетні інсайдери – Фабріціо Романо та Девід Орнштейн.
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Українець обійдеться "канонірам" у 30 млн фунтів стерлінгів, про що було домовлено ще минулої п'ятниці. Крім того, 2 млн фунтів "містяни" отримають у якості бонусів. Умови особистого контракту узгоджені – він розрахований до червня 2026 року. Зінченко пройде медичний огляд в Арсеналі вже на цьому тижні.
Нагадаємо, гравець збірної України належить Манчестер Сіті з літа 2016-го, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" Олександр загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.
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Oleksandr Zinchenko to Arsenal, here we go! Full agreement in place since Friday with Man City for £30m guaranteed fee, personal terms also agreed. Zinchenko, always been keen on re-joining Arteta. ️ #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022
Contract until June 2026, as per @David_Ornstein - medical this week. pic.twitter.com/sVpYpZN2iH
EXCL: Arsenal finalising move for Oleksandr Zinchenko from Man City after reaching agreement in principle on 4yr contract. Fee £30m + £2m achievable adds & now personal terms in place too. If all goes to plan, medical then sign @TheAthleticUK #MCFC #AFC https://t.co/H1ltVpVjK5— David Ornstein (@David_Ornstein) July 18, 2022