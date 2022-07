Перемовини щодо трансферу Зінченка вийшли на фінальну стадію. Про це повідомляють найбільш авторитетні інсайдери – Фабріціо Романо та Девід Орнштейн.

Зінченко ризикує принести росіянам добрячу суму, якщо перейде в Арсенал – окупанти потирають руки, але є нюанс

Українець обійдеться "канонірам" у 30 млн фунтів стерлінгів, про що було домовлено ще минулої п'ятниці. Крім того, 2 млн фунтів "містяни" отримають у якості бонусів. Умови особистого контракту узгоджені – він розрахований до червня 2026 року. Зінченко пройде медичний огляд в Арсеналі вже на цьому тижні.

Нагадаємо, гравець збірної України належить Манчестер Сіті з літа 2016-го, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" Олександр загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця

Oleksandr Zinchenko to Arsenal, here we go! Full agreement in place since Friday with Man City for £30m guaranteed fee, personal terms also agreed. Zinchenko, always been keen on re-joining Arteta. ️ #AFC



Contract until June 2026, as per @David_Ornstein - medical this week. pic.twitter.com/sVpYpZN2iH