Миколенко презентував нову виїзну форму Евертона – рожевий комплект віддає данину культовій вежі Ліверпуля
Український легіонер Евертона став одним з хедлайнерів презентації виїзного комплекту Евертона на сезон 2022/23.
Евертон представив футбольній спільноті форму, в якій команда виступатиме у виїзних матчах в новому сезоні. Віталій Миколенко отримав честь потрапити на головне зображення презентації – зокрема, колаж з його фото стоїть у шапці офіційних соцмереж "ірисок".
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Follow Everton away.— Everton (@Everton) July 19, 2022
Introducing our 2022/23 @hummel1923 away kit...
Виїзна футболка в трендовому рожевому кольорі має характерний синій патріотичний візерунок, натхненний нахиленим дахом вежі принца Руперта – ця архітектурна пам'ятка Ліверпуля є головним символом на емблемі Евертона. Орнамент доповнений крутим геометричним принтом.
Let's take a closer look...@hummel1923 pic.twitter.com/11YNWX898Y— Everton (@Everton) July 19, 2022
Логотип ірисок виконаний у легкому рожевому тоні. Однією з візуальних родзинок є круглий патріотично-синій виріз на шиї. Шорти також отримали синій колір. Форма голкіпера, своєю чергою, виконана в чорному кольорі із лініями кольору фуксії на тілі – за задумом виробника, вони вказують на руйнівні моделі рухів і спритність.
Евертон зіграє в новому комплекті під час турне по США. Вперше форму протестують вже 20 липня у товариському матчі проти Міннесоти Юнайтед.
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