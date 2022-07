Евертон представив футбольній спільноті форму, в якій команда виступатиме у виїзних матчах в новому сезоні. Віталій Миколенко отримав честь потрапити на головне зображення презентації – зокрема, колаж з його фото стоїть у шапці офіційних соцмереж "ірисок".

Follow Everton away.



Introducing our 2022/23 @hummel1923 away kit...