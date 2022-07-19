Український легіонер Евертона став одним з хедлайнерів презентації виїзного комплекту Евертона на сезон 2022/23.

Евертон представив футбольній спільноті форму, в якій команда виступатиме у виїзних матчах в новому сезоні. Віталій Миколенко отримав честь потрапити на головне зображення презентації – зокрема, колаж з його фото стоїть у шапці офіційних соцмереж "ірисок".

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Introducing our 2022/23 @hummel1923 away kit... — Everton (@Everton) July 19, 2022

Виїзна футболка в трендовому рожевому кольорі має характерний синій патріотичний візерунок, натхненний нахиленим дахом вежі принца Руперта – ця архітектурна пам'ятка Ліверпуля є головним символом на емблемі Евертона. Орнамент доповнений крутим геометричним принтом.

Логотип ірисок виконаний у легкому рожевому тоні. Однією з візуальних родзинок є круглий патріотично-синій виріз на шиї. Шорти також отримали синій колір. Форма голкіпера, своєю чергою, виконана в чорному кольорі із лініями кольору фуксії на тілі – за задумом виробника, вони вказують на руйнівні моделі рухів і спритність.

Евертон зіграє в новому комплекті під час турне по США. Вперше форму протестують вже 20 липня у товариському матчі проти Міннесоти Юнайтед.

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