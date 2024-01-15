Миколенко став одним з героїв матчу проти Астон Вілли. Українцю розбили голову, але це не завадило йому дограти до кінця та зберегти "сухими" власні ворота, зокрема відчайдушно заблокував спробу Метті Кеша. Завдяки цьому Віталій став найкращим гравцем у поєдинку за оцінкою низки статистичних порталів.

Челсі завдяки пенальті обіграв Фулхем – велике повернення, рекорд Почеттіно і неприємний сигнал для Мудрика

А Михайло Мудрик знову не з'явився на полі у матчі АПЛ, через що Почеттіно нарвався на критику фанатів Челсі, – наставник випустив на позицію лівого вінгера Бена Чілвелла. Українець отримує все менше часу на футбольному полі, через що можна задуматись навіть про зміну клубу (хоча б в оренду). Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналу "Футбол 24".