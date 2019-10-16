Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІ

Лівий захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко зацікавив гранда турецького футболу – Фенербахче.

Скаути турецького клубу відвідали матч відбору на Євро-2020 між Україною та Португалією, щоб оцінити гру латераля киян, інформує Milliyet.

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Фенербахче активно шукає заміну для свого лівого захисника Хасана Алі, і саме Миколенко є їхньою пріоритетною ціллю. "Канарки" продовжать стежити за українцем і взимку можуть розпочати переговори з Динамо щодо трансферу. Орієнтовна ціна Миколенка – 6 мільйонів євро. Влітку преса писала про інтерес до 20-річного латераля з боку Мілана, однак італійці не робили активних спроб підписати гравця київського клубу.

Нагадаємо, саме Миколенко відзначився асистом в моменті з переможним голом Андрія Ярмоленка у ворота Португалії.

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