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Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІ

11:01 2314 Читать на русском
Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІ
Миколенко проти Нелсона Семеду / Футбол 24

Лівий захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко зацікавив гранда турецького футболу – Фенербахче.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Скаути турецького клубу відвідали матч відбору на Євро-2020 між Україною та Португалією, щоб оцінити гру латераля киян, інформує Milliyet.

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Фенербахче активно шукає заміну для свого лівого захисника Хасана Алі, і саме Миколенко є їхньою пріоритетною ціллю. "Канарки" продовжать стежити за українцем і взимку можуть розпочати переговори з Динамо щодо трансферу. Орієнтовна ціна Миколенка – 6 мільйонів євро. Влітку преса писала про інтерес до 20-річного латераля з боку Мілана, однак італійці не робили активних спроб підписати гравця київського клубу.

Нагадаємо, саме Миколенко відзначився асистом в моменті з переможним голом Андрія Ярмоленка у ворота Португалії.

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Україна - Португалія Збірна України Головне Віталій Миколенко Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Фенербахче Фенербахче Трансфери
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